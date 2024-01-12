UAW效應 特斯拉調漲美國工人薪資 股價下挫近3%

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 周四 (11 日) 宣布，其加州汽車工廠工人的薪資將獲調漲，刺激該股下跌近 3%。

特斯拉股價周四下跌 2.87%，收每股 227.22 美元。

在美國汽車工人聯合會 (UAW) 努力增加美國會員數量之際，這項消息標誌著非 UAW 車廠的最新舉措。

作為開年第一步，特斯拉加州 Fremont 工廠已宣布，所有美國生產員工、材料處理人員和品質檢驗員將進行「市場調整加薪」。

然而，《彭博》稱相關文件並未具體說明加薪百分比，且經詢問特斯拉人力資源高級總監也仍未得到回應。

在 UAW 去年與福特 (F-US)、通用 (GM-US) 和 Stellantis (STLA-US) 工人達成歷史性的勞資協議後，特斯拉也加入豐田 (TM-US)、福斯和現代汽車的行列，調漲其美國工廠員工的工資。

UAW 正利用此回成功的勞資協議，試圖在特斯拉和其他 12 家製造商中組織非工會地點，目標是將工會成員人數提升一倍。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 向來批評、質疑 UAW 與一般工會，且他越來越強調削減成本措施的重要性，由其在升息抵消其多次降價的影響下，他認為讓電動車價格便更親民才是重點。

特斯拉全球工人約 14 萬人，其中半數位於美國。

另外，汽車租賃公司 Hertz Global (HTZ-US) 計劃出售其美國電動車隊中三分之一的車輛，以改善其電動車供需的平衡狀況。該消息也令特斯拉周四股價承壓。Hertz 周四大跌 4.28%，收每股 8.95 美元。