微軟短暫超車蘋果 一度重登全球市值一哥寶座

微軟 (MSFT-US) 周四 (11 日) 市值短暫超車蘋果 (AAPL-US)，為 2021 年來首度登上全球最有價值公司寶座。

市場對需求疲弱的擔憂加劇，導致這家 iPhone 製造商今年出師不利，反觀微軟藉由投資 ChatGPT 開發商 OpenAI，在生成式人工智慧 (AI) 領域奪得先機。

微軟周四收盤小漲 0.49%，報每股 384.63 美元，市值達 2.859 兆美元。微軟盤中漲約 2%，一度使市值來到 2.903 兆美元。另一方面，蘋果周四收盤下跌 0.32%，至每股 185.59 美元，市值為 2.886 美元。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示：「微軟超越蘋果是無可避免的，因為微軟成長速度很快，而且從生成式 AI 領域受益更多。」

微軟已將 OpenAI 的技術導入自家的生產力工具，此舉有望帶動旗下雲端運算業務在 7 月至 9 月季度反彈。

與此同時，蘋果仍在設法應對 iPhone 等設備需求疲軟問題。因中國疫後復甦緩慢，再加上華為的強勢回歸衝擊市占率，導致中國需求大幅滑落。

Redburn Atlantic 周三 (10 日) 發布報告稱，中國可能會拖累蘋果未來幾年的業績表現，並將蘋果股票評等調降至「中立」(neutral)。自 2024 年初以來，追蹤蘋果的 41 位分析師中，已有至少 3 位下修蘋果評等。

微軟自 2018 年以來曾多次短暫領先蘋果，榮登全球最有價值公司，包含在 2021 年，當時對新冠疫情導致供應鏈中斷的擔憂，對這家 iPhone 製造商的股價造成打擊。

目前華爾街對微軟的看法較為正向，沒有給出任何「賣出」(sell) 評等，且將近 90% 追蹤該公司的券商建議買進微軟。相較之下，蘋果獲得兩個「賣出」評等，追蹤蘋果的分析師中，只有三分之二給予「買入」(buy) 評等。