微軟市值緊咬蘋果 AI將是彼此消長關鍵

隨著蘋果 (AAPL-US) 在 2024 年開局持續遭到拋售，微軟 (MSFT-US) 距離重新奪回美國市值最高公司的頭銜又近了一步。

截至周四 (4 日) 收盤，微軟的市值爲 2.73 兆美元，較蘋果的 2.83 兆美元還差約 1000 億美元。自從 2021 年 11 月 17 日以來，蘋果市值從未低於微軟；而自 2021 年 11 月 22 日以來，兩者市值差距從未如此之小。

微軟去年股價表現略優於蘋果，2023 年上漲了 58%；而蘋果的漲幅為 49%。今年第一周微軟股價的跌幅較小。

微軟股價上漲的原因很多：企業支出保持穩定，有助於該公司的 Azure 雲端計算業務。Azure 也受惠於人工智慧 (AI) 熱潮。分析師指出，AI 有助該公司在雲端計算領域超越競爭對手 Alphabet (GOOGL-US)。

與此同時，蘋果最近幾季業務一直停滯不前，因該公司要應對部分地區市場競爭加劇和總體宏觀經濟壓力，這些壓力正在打壓消費者支出。該公司已經連續四季營收同比下降，本周兩位分析師調降該公司 2024 年的評級，警告智慧手機市場可能會持續面臨壓力。

蘋果 2023 年的 iPhone 收入較上年下降約 50 億美元，旗艦產品 iPhone 約占該公司總收入的一半。由於不斷上升的通貨膨脹和利率給消費者帶來壓力，Mac、iPad 和可穿戴設備的銷量也出現下滑。

但樂觀的分析師關注的是蘋果不斷成長的服務業務，從 2022 年的 780 億美元成長到 2023 年的 850 億美元。與去年同期相比，最近一季服務收入激增近 20%。蘋果龐大的用戶群及其服務的實力，是外界對該公司未來更爲樂觀的一個關鍵因素。

以艾夫斯爲首的 Wedbush 分析師認為，蘋果服務業務價值高達 1.6 兆美元，並預測到 2024 年底，蘋果將成爲第一家市值 4 兆美元的公司。

然而，持懷疑態度的觀察人士認為，即使在蘋果最有前景的領域，風險也在加劇。巴克萊指出，服務業可能會招致更多監管審查。對蘋果應用商店的調查可能會加強，尤其是在其他科技巨頭今年即將迎來一波重大反壟斷裁決之際。

此外，許多科技界人士、甚至是科技界以外的投資人，都在爭先恐後地參與 AI 的炒作。而蘋果 CEO 庫克採取一種較為克制的方法，這也可能是市場反應降溫的一個原因。

在最近的電話會議上庫克解釋，AI 已經融入蘋果的消費者體驗。只是該公司沒有明確指出在這些技術中取得的進展。這就好像這是一種行銷噱頭，只是宣傳已將 AI 融入其產品，並專注於客戶利益。

但更悲觀的解釋是，隨著微軟和 Meta 等競爭對手推出自有大型語言模型 (LLM)，將生成式 AI 視為科技的下一個偉大門檻，蘋果正遠遠落後這股浪潮，而大多數人都已擁有智慧手機。