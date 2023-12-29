分析師：微軟將因AI迎來猶如蘋果的「iPhone時刻」

微軟 (MSFT-US) 目標價周四 (28 日) 獲 Wedbush 分析師 Dan Ives 上修，理由是該公司包括 Copilot 聊天機器人在內的人工智慧 (AI) 產品，將帶旺雲端業務成長，對微軟來說，這可能就像蘋果 (AAPL-US)2007 年推出 iPhone 的關鍵時刻。

Ives 說：「AI 將改變 Redmond(華盛頓州雷孟，微軟總部所在地) 未來幾年的面貌。我們認為，這將是微軟的『iPhone 時刻』。」

他將微軟 12 個月目標價提高 25 美元，達到每股 450 美元，同時維持對其「優於大盤」的投資建議評等，以及該股的「最佳創意選股」名單的身分。

微軟周四收盤上漲 0.32% 至每股 375.25 美元。Ives 最新目標價，相當於約 20% 的隱含漲幅。

Ives 表示，他在訪調微軟的 AI 客戶後更加看好該公司前景，而且被視為足以徹底顛覆大局、可變現的 Copliot 產品，即將在 2024 年到來。

Wedbush 預估，Copilot 將替微軟的 2025 年會計年度 (2024 年 7 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日)，帶來 250 億美元營收。

Ives 說：「簡而言之，根據我們最近的田野調查，我們相信在未來三年內，微軟有 60% 的安裝基礎最終將集中在企業 / 商業領域的 AI 功能，進而改變整個產業面貌。」

Ives 不只把 AI 比喻為微軟的「iPhone 時刻」，也拿來和 28 年前把網際網路技術推入主流市場的 Netscape 瀏覽器相比。他說：「我們也相信，隨著 AI 浪潮打上科技業的岸邊，將掀起自 90 年代中期以來一波科技支出的革命性浪潮，就像是『1995 年時刻』到來。」

身為道瓊工業指數成分股的微軟，今年迄今累積上漲 56.4%，跑贏道瓊同期的 13.8% 漲幅。