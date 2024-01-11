〈台幣〉亞幣偏升 終止連2貶收31.103元 外資選前觀望

亞洲主要貨幣今 (11) 日普遍走升，台北股匯同步走揚，新台幣兌美元匯率終場收在 31.103 元，升值 3.7 分，終止連 2 貶，不過，市場靜待美國消費者物價指數公布，以及台灣總統大選投票將至，外資動向不明確，台北及元太外匯市場總成交值 16.585 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.12 元開盤，盤中一度升抵 31.068 元，不過，外資偏向觀望，匯市以進出口商實質拋補需求為主，新台幣匯率缺乏推升動能，終場以 31.103 元作收，升 3.7 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數下跌 0.28%，韓元強彈 0.55%，歐元升值 0.49%，新加坡幣升 0.23%，新台幣、人民幣也升值逾 0.1%，日元與越南盾則貶值超過 0.3%。

上周數據顯示，美國 12 月非農就業成長回升，薪資成長超出預期。即使借貸成本高昂，強勁的就業市場仍幫助穩定消費者支出，帶動經濟穩健成長，通膨也已經趨緩，周四出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI) 料將進一步放緩。Fed 官員即將在 1 月 30 日至 1 月 31 日召開今年第一場會議，市場預期 Fed 將維持利率不變，以爭取更多時間，評估大幅升息對經濟的影響。