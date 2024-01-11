切薩皮克74億美元收購西南能源 成為美國最大天然氣生產商

切薩皮克能源公司 (CHK-US) 周四 (11 日) 表示，將以價值 74 億美元的全股票交易收購規模較小的競爭對手西南能源公司 (Southwestern Energy)(SWN-US)，將使這家美國第二大天然氣生產商躍居領先地位。

隨著公司尋求獲利豐厚的土地來重建耗盡的資產，這筆交易延續了美國能源產業最近一系列數十億美元的交易。包括埃克森美孚 (XOM-US) 對先鋒自然資源公司的 600 億美元收購協議和雪佛龍 (CVX-US) 對 Hess 的 530 億美元協議。

根據計算，切薩皮克提出的每股西南能源股票報價為 6.69 美元，較該股最後收盤價折價約 3%。

西南能源股價在周四盤前交易下跌 5.8%。自《華爾街日報》上周報導這項交易談判以來，該股已上漲 7.7%。

分析師表示，由於創紀錄的產量、充足的庫存和溫和的冬季，2023 年的前景黯淡，預計美國天然氣價格將因出口激增而走高。

2023 年價格較前一年下跌 40%，也對天然氣生產商的獲利造成壓力。西南能源第 3 季淨利僅為去年同期的十分之一。

此次收購是切薩皮克公司自 2021 年擺脫破產保護以來，大幅轉向天然氣資產力度的最大規模出價。去年該公司斥資 25 億美元收購 Chief E&D，鞏固其在美國東北部天然氣豐富的頁岩油區的地位。

切薩皮克公司去年透過多次出售退出鷹福特盆地，總收益超過 35 億美元，專注於天然氣豐富的馬塞勒斯和海恩斯維爾頁岩地層。

西南能源的大部分產量來自阿巴拉契亞頁岩地層和路易斯安那州的海恩斯維爾盆地。

兩家公司表示，將這些面積合併起來，預計該公司目前的淨產量約為每天 79 億立方英尺當量 (Bcfepd)。

如果合併成功，合併後的公司將超越殷拓集團，成為美國市值和產量最大的獨立天然氣勘探和生產公司

該交易預計將於第 2 季完成。 切薩皮克股東將擁有合併後公司約 60% 的股份，西南股東將持有其餘股份。