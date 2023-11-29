明年經濟成長上修帶動多頭行情 歷史經驗：中小型股表現最犀利

台灣各產業邁向復甦，帶動台股企業獲利於明年加速成長，主計總處最新預測，上修明年經濟成長率至 3.35%，景氣呈現上行趨勢，有望帶動台股出現大多頭行情。統一投信指出，根據歷史經驗，台股多頭時期普遍以中小型股表現最犀利，建議投資人可利用高成長的台股中小型基金布局，提高獲得超額報酬機會。

統一投信表示，彭博數據顯示，近 20 年台股 OTC 及加權指數皆為上漲的年度共有 11 年。若以 OTC 作為中小型股代表，台股大盤以加權指數為基準，其中有 9 個年度，中小型股表現優於台股大盤。

也就是說，台股行情好時，中小型股漲幅打敗大盤的機率超過 80%。台股表現最佳的年度為 2009 年，當年中小型股大漲 133.11%，優於加權指數的上漲 78.34%，領先的漲幅差距高達 54.76 個百分點。

統一投信表示，先前台股強勢表現主要來自市場預期聯準會將提前終止升息循環，外資回流台股，帶動股市向上。隨著股市反應告一段落，加上年底歐美大型節慶到來，外資回流速度將放緩，使台股大盤由內資主導，有利中小型股表現。短線上，大盤預計呈現箱型整理，但明年有景氣復甦及大選政策利多加持，後市表現仍可期。

統一中小基金經理人陳之硯表示，聯準會升息循環已是強弩之末，美債殖利率及美元指數也不復之前強勢，使股市投資氣氛正向，台股長多格局不變。產業看好具強勁基本面支撐的 AI、網通及伺服器族群，AI 應用進入普及時代，演算法算力提升將增加 GPU 需求，帶動 7 奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。