〈台股盤前〉美股齊揚、台積電Q4營收超越財測 指數表現有撐

總統大選進入倒數資金也趨於保守，整體觀望氣氛持續加重，不過隨著美股三大指數齊揚，台積電 (2330-TW) 第四季營收超越財測高標，將有助指數表現相對有撐。

回顧台股昨日表現，儘管 IC 設計族群勁揚，但電金傳權值股同步走弱，終場加權指數終場下跌 69.86 點、以 17465.63 點作收，成交量縮至 2580 億元、為今年來最低。三大法人合計賣超 38.85 億元，外資期貨空單增加至 2.45 萬口。

美股主要指數 10 日走揚，道瓊收漲超 170 點、那指也勁揚逾百點、標普同步收紅，費半則下跌 15.81 點。ADR 方面，台積電 ADR 開高翻黑，終場仍守住百元價位、聯電 ADR 也收黑。

市場消息方面，台積電去年第四季營收，受惠客戶需求回補以及先進封裝需求續強，單季營收達 6255 億元，創下歷史次高，也達財測上緣，全年受產業庫存去化影響，小減 4.5%。

14 家金控 2023 年 12 月獲利全數出爐，由於新台幣匯率仍升值 1.7%，使得金控雙雄單月續虧，新光金以 32 億元勇奪單月獲利王；14 家金控 2023 年獲利合計 3652 億元，年增 29%，共有 11 家金控獲利超越前年。

IC 設計大廠聯發科受惠旗艦晶片天璣 9300 系列開始放量出貨，帶動第四季合併營收達 1295.62 億元，飛越財測高標 1266 億元，改寫五季來新高，累計全年營收也寫歷史第三高。