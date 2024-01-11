〈台股盤中〉千金IC設計吸金 助漲大盤逾80點、站回五日線

台股今 (11) 日在股王世芯 - KY(3661-TW) 領軍下，高價千金股表現強勢，推升指數一度大漲 81 點，最高達 17546 點，率先站回五日線，成交量預估約 2800 億元，持續低於 3000 億元，預計待今晚美國 CPI 公布後，成交量可望逐步增加。

盤面焦點為 ASIC 與 IP 族群，世芯 - KY 去年 12 月營收 35.1 億元，再創下歷史新高，股價也強勢表態，飆漲超過半根，衝上 3845 元、持續締造新猷，力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW) 也都有 1-4% 的漲幅，M31(6643-TW)、巨有科技 (8227-TW) 更雙雙觸及漲停板，漲勢相當凌厲。

AI 伺服器概念股也獲青睞，指標股緯創 (3231-TW) 上漲近 3%，緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW) 雙雙漲近半根，奇鋐 (3017-TW)、勤誠 (8210-TW)、英業達 (2356-TW) 等漲幅也都超過 1%。

權值股走勢平平，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 幾乎都在平盤附近拉鋸，廣達 (2382-TW) 上漲超過 2%，穩居台股第五大權值股，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 漲幅約 1%，其他如台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 也都呈現紅盤，助漲大盤走勢。