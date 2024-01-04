亞馬遜多頭樂觀喊買 多個領域地位可望上升

亞馬遜 (AMZN-US) 多頭敲響新年鐘，強調該大型線上零售商有機會提高在多個領域的地位。

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美銀證券分析師 Justin Post 周三 (3 日) 報告中寫道，本月稍晚 Prime Video 影片和節目將納入廣告，廣告營收成長增加是亞馬遜首要機會，因為這應該可以提高利潤率。他將亞馬遜股票評為「買進」，目標價 168 美元。

Wedbush 分析師上個月也強調其廣告商機。Wedbush 分析師 Scott Devitt 領導的團隊給予亞馬遜「跑贏大盤」評級，並將目標價自 180 美元上調至 210 美元。

生成式人工智慧

亞馬遜利多不僅只廣告，以 Gil Luria 為首的 DA Davidson 分析師團隊衡量了另一個因素，並以「買進」評級追蹤該股，將目標價自先前的 157 美元調升至 195 美元。

Luria 周二報告指出，亞馬遜所有業務都出現長期增長，「我們相信，亞馬遜網路服務 (AWS) 的成長可望重新加速，提振 2024 年的股價，因為亞馬遜會獲得一些生成式人工智慧 (Gen AI) 的提振，而這股力量已提振微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和 Meta (META-US) 等股價。

亞馬遜周三下跌近 1%，收每股 148.47 美元，但過去 12 個月，亞馬遜股價上漲 76%。華爾街樂觀看待亞馬遜股票，根據 FactSet 調查，98% 分析師給予該股「買進」評級。

