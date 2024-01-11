蘋果又遭華爾街降評 分析師：估值已見頂 中國市占遭華為侵蝕

股票研究與交易公司 Redburn Atlantic 周三（10 日）調降蘋果股票評級，稱市場競爭不利蘋果，且其估值已見頂。

分析師 James Cordwell 將蘋果評級自「買進」調降為「中立」，但仍維持 200 美元目標價。

Apple (AAPL-US) 周三上漲 0.57%，收每股 186.19 美元。開年迄今跌 3.29%。S&P 500 指數同日也上漲 0.57%。

Cordwell 報告指出，雖然 iPhone 今年預計恢復成長，但「未來數年幾乎看不到上漲空間，且 3 月季度預期表現不佳，恐衝擊市場對其前景的信心。」

蘋果沒有立即回應置評請求。

Cordwell 提到蘋果的不利因素包括其中國市場的競爭地位，因為華為等較低價位產品正在爭搶蘋果在中國的市占。

根據研調機構 Counterpoint Research 1 月 2 日發布的數據，2023 年蘋果在中國高階智慧型手機市場的市占自前一年的 75% 下降至 71%，華為則從 3% 上升至 5%。

Cordwell 指出，由於華為對蘋果的競爭加劇，加上地緣政治緊張，令環境對蘋果的建設性逐漸減弱，「我們確實看到，未來幾年蘋果業績有遭中國拖累的風險。」

同時，他也認為蘋果股價估值目前已反映了「溢價定位」。以來年預估的每股獲利計算，蘋果當前股價本益比約莫 27.6，高於其 5 年平均的 24.2。

樂觀看待蘋果股票的分析師人數也減少了。根據 FactSet 追蹤，在 44 位追蹤蘋果的分析師中，25 人給予「買進」評級，而 15 人建議「續抱」，另外 4 人認為該「賣出」。

去年同時，在 42 位追蹤蘋果的分析師中，給予買進評級的人數達 30 人，8 人建議續抱，4 人認為該賣出。

Evercore 分析師 Amit Daryanani 是蘋果長期多頭，其 1 月 6 日的報告寫道，雖然投資者對 iPhone 需求的擔憂是合理的，但該股近期下跌反而是買進機會。他給予該股「跑贏大盤」的評級，目標價 220 美元，隱含漲幅 18% 以上。

Daryanani 認為，雖然蘋果因華為帶來的阻力，導致其中國需求走疲，但美國和其他新興國家 (印度) 的需求強勁，因此兩相抵消。此外，即使需求疲軟，蘋果有多種方式可透過提高毛利率和控制營運費用，來保障其利潤和自由現金流。