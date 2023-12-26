雖然房貸利率上揚 全美10月房價升幅為全年之最

根據 S&P CoreLogic Case-Shiller 房價指數，與 2022 年 10 月相比，10 月全美房價上漲 4.8%，較 9 月 4% 的年度增幅有所躍升，也是 2023 年最強勁的年度增幅。

10 大城綜合指數上漲 5.7%，高於上月的 4.8%。20 大城綜合指數上漲 4.9%，高於 9 月的 3.9%。

雖然 10 月房貸利率大幅上升，但房價仍走強。根據《抵押貸款新聞日報》報導，10 月 19 日 30 年期固定貸款平均利率突破 8%，是 20 多年來的最高水準。然而，利率在 11 月穩定下降，12 月降幅更大，30 年期固定利率目前徘徊在 6.7% 左右。

標普道瓊指數大宗商品、實物和數位資產主管盧克 (Brian Luke) 在新聞稿中表示：「房價已接近本市場周期中的最高房貸利率，並繼續走高。」「隨著房貸利率的放鬆和聯準會稍微寬鬆的立場，屋主可能會看到更多升值。」

在前 20 大城市中，底特律 10 月房價年漲幅最大，達 8.1%。聖地牙哥緊隨其後，增幅為 7.2%，其次是紐約，增幅為 7.1%。俄勒岡州波特蘭市房價下跌 0.6%，是該指數中唯一 10 月房價低於去年同期的城市。

CorLogic 首席經濟學家赫普 (Selma Hepp) 表示：「CoreLogic S&P Case-Shiller 指數的房價漲幅自年初以來已成長 7%，比 2022 年峰值高出 1%，彌補了 2022 年下半年的所有損失。」「考慮到 2023 年初出現的更強勁的季節性漲幅，今年冬天房價的年度升幅應該會加速，然後在明年再次放緩。」