即使利率繼續走低 美國上周房貸需求下滑

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，雖然利率持續下降，但上周房貸需求仍較前周下降。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.07% 降至 6.83%。自備 20% 頭款的貸款點數則從 0.59（包括發起費）升至 0.60。雖然利率最近有所下降，但仍遠高於新冠疫情開始時的水平。

MBA 副總裁兼總經濟師法拉譚東尼 (Mike Fratantoni) 表示：「隨著通膨下降的積極消息，以及 FOMC（聯邦公開市場委員會）宣布轉向降息的預測，30 年期固定房貸利率達到 2023 年 6 月以來的最低水平。」「至少截至上周，借款人對此次利率變動的反應相當不熅不火。」

根據 MBA 的數據，截至上周五 (15 日) 當周，房屋貸款再融資申請下降了 2%，前周成長 19%。然而，再融資需求比一年前同周高出 18%。

購屋房貸申請本周下降 1%，較去年同期下降 18%。

即使需求下降，MBA 仍預測市場將迎來好消息，即使預計明年上半年將出現「溫和衰退」。

MBA 表示：「我們預計這種貨幣政策路徑應該會支持房貸利率進一步下降，正好趕上春季房地產市場的到來。」聯準會最近發出訊號，下一步將在明出多次調降基準利率。「我們預計 2024 年新屋和成屋銷售將溫和成長，從而支持購屋量的增長。」

該協會表示，預計 2024 年房貸發放量將成長 22%，達到 2 兆美元，購買量將成長 14%，再融資需求將成長 56%。

由於下周適逢聖誕節假期，MBA 將於 1 月 3 日發布 12 月 22 日至 29 日當周的房貸申請數據。