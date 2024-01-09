輝達推新顯卡，不受美國出口禁令限制!索尼本田移動與微軟合作汽車AI。

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)

■道瓊指數：下跌 -107 點，跌幅 -0.28% 至 37826。

■那斯達克 100 指數：下跌 -58.25，跌幅 -0.35% 至 16745.50。

■標普 500 指數：下跌 -12.75，跌幅 -0.27% 至 4788.50。

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【今日總經數據】

二、美股盤前關注重點

1. 索尼本田移動與微軟宣布就開發純電動汽車的 AI 對話服務合作：索尼 (SONY.US) 和本田合資的索尼本田近期宣布與微軟 (MSFT.US) 合作開發生成式人工智能的對話型服務項目上的合作，力爭將 AI 服務引進正在研發的純電動汽車 AFEELA 中，並計畫利用 OpenAI 的語言模型。

2. GSK 將以 14 億美元收購 Aiolos：GSK 今日宣布將以 10 億美元的預付款，和多至 4 億美元的里程碑付款收購 Aiolos Bio 公司，透過收購，GSK 將獲得 Aiolos 的 AIO-001。

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3. 輝達 CES 展推 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，不受美國出口禁令限制：輝達於美國消費信電子展上推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，包含 GeForce RTX 4080 Super、GeForce RTX 4070 Ti Super 和 GeForce RTX 4070 Super 三款新品，售價分別為 999 美元、799 美元、599 美元，其中 4080 Super 將於 1 月底上市，而另外兩款則在本月稍晚時後上市。新款晶片將不售美國制定的出口中國限制。

新的 GeForce RTX 4080 Super 將擁有更多的處理核心和更快的記憶體，其運行 Stable Diffusion XL 圖像生成軟體的速度比上一代型號快 1.7 倍。這款新晶片還將為 4K 解析度的遊戲提供光線追蹤功能，透過計算單個光線的路徑來構建圖像。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)