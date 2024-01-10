英特爾將推新款車用AI晶片 與輝達、高通較勁

英特爾 (INTC-US) 周二 (9 日) 宣布，將推出汽車版的人工智慧 (AI) 晶片，在未來的車用晶片市場上與高通 (QCOM-US) 和輝達 (NVDA-US) 競爭。

英特爾同時宣布收購法國新創 Silicon Mobility，後者主要負責設計用於控制電動車馬達和車載充電系統的系統單晶片 (SoC) 技術和軟體。但英特爾未透露收購價格為何。

英特爾車用業務主管 Jack Weast 在 2024 年全球消費電子展 (CES) 前表示，中國吉利汽車集團旗下電動車品牌極氪 (Zeekr) 將成為第一家使用英特爾 SoC 的汽車製造商，在車內創造「強化的客廳體驗」。

Weast 表示，英特爾的新款車用 SoC 將採用該公司近期推出的 AI PC 技術，以滿足對車輛的耐用性和性能要求。

目前英特爾已向 5000 萬輛安裝車用資訊娛樂系統的汽車供應晶片，然而，在自動駕駛技術、可升級車輛系統軟體以及複合式儀表板顯示器所需的半導體市場中，英特爾的地位已被輝達和高通超越。

Weast 表示，英特爾將透過向汽車業者提供橫跨各產品線的晶片，例如從低價車款到高價車款，作為與競爭對手的區隔。

隨著中國汽車製造商競相推出先進的車載資訊娛樂系統和自動駕駛功能，快速成長的中國電動車市場，預料將成為各大晶片商的必爭之地。舉例來說，極氪是英特爾，同時也是輝達技術的客戶。

Weast 表示，英特爾不會要求汽車製造商使用 Mobileye 所設計的先進驅動晶片，相反地，汽車製造商能以較低成本，將自家具有特殊功能的晶片組，整合到英特爾的系統中。