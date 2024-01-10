國產去年本業衝高 今年出貨量估回升營運穩定成長

混凝土大廠國產 (2504-TW)2023 年在擇優出貨效益帶動下，國內本業營收創史上新高，公司看好，今年出貨量可望回升，加上持續推動擇優出貨下，今年營運定調穩定成長。

國產 2023 年 12 月營收 19.18 億元，持穩前月水準，年增 3%；第四季營收 56.88 億元，季增 10.8%、年減 1.4%；全年營收 210.41 億元，年減 1.1%。若以國內本業營收來看，12 月 16.33 億元、年增 8.2%，去年 177.58 億元，更創新高。

國產表示，去年雖然因景氣放緩、打房政策等因素影響，導致出貨量由過往約 630 萬立方米降至 600 萬，但在擇優出貨效益帶動下，仍維持營收維持高檔表現。

展望今年，國產認為，隨著景氣復甦，以及打房政策在大選後可望告一段落，刺激住宅需求回溫，加上台積電 (2330-TW) 等科技廠在台擴產方向不變，廠辦、商辦維持一定量能，今年整體出貨量估將回到 630 萬立方米的水準。

價格方面，國產指出，目前原料行情維持高檔，將支撐混凝土價格，且後續有碳稅議題，關鍵原料之一的水泥被歸類在高碳排產品，這一塊後續可能成本可能會提高，也會視情況調整價格反映成本。