〈紐約匯市〉美CPI出爐前夕 美元指數上漲 比特幣自21個月高點回落

美元兌歐元和日元周二 (9 日) 走高，投資人正在等待周四 (11 日) 的通膨數據出爐，尋找聯準會 (Fed) 何時降息的線索。比特幣則自前一日觸及的 21 個月高點回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.31%，至 102.53。

美元指數在 12 月觸及五個月低點，當時投資人預期，隨著通膨逐漸回落到 2% 的目標，加上數據顯示經濟出現疲軟跡象，聯準會將盡快降息。不過，美元指數今年收復部分貶勢，有些人認為美元在去年底遭到過度拋售。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，12 月的主題是 Fed 在數據疲軟的情況下推動政策轉向。「目前我們預期 Fed 會在 3 月之後大幅放寬政策，且風險與報酬間存在一定程度的傾斜。也許有一些市場參與者正在削減他們在 12 月部署的美元空頭部位。」

周四出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，將是本周的重頭戲之一。市場預估美國上月 CPI 將月增 0.2%，年增 3.2%。若數據證實通膨持續溫和放緩，可望提振對 Fed 在 3 月降息的預期；若數據高於預估，也可能扭轉部分市場定價。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨市場顯示 3 月降息的可能性為 64%，低於一周前的 70%。

美國銀行 (Bank of America)G10 資深外匯策略師 Kamal Sharma 表示：「市場仍試圖確定美國首次降息的軌跡和時機。」他預估首次降息將發生在 3 月。「我們的基本情境是軟著陸、美元走軟、牛陡 (bull steepening)，整體而言，這應該會為風險資產帶來支持。」

周二數據顯示，美國 11 月貿易赤字意外收窄，原因是國內需求放緩，消費品進口跌至一年來最低。若這樣的趨勢延續至 12 月，貿易對第四季經濟成長的影響恐將為零。

歐元貶近 0.2% 至 1.0930 美元，英鎊跌逾 0.3% 至 1.2706 美元，止步連四升。

美元兌日元升 0.2% 至 144.50 日元。日本周二公布 12 月東京核心 CPI 連續兩個月放緩，緩解了日本央行必須盡快退出超寬鬆貨幣政策的壓力。

加密貨幣方面，比特幣自周一 (8 日) 觸及的 21 個月高點回落，但隨著人們對美國證券交易委員會 (SEC) 即將批准比特幣現貨 ETF 發行的信心愈來愈強，比特幣仍接近 2022 年 4 月以來最高水平。

截至台灣時間周三 (10 日) 約 6:00 價格: