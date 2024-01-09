〈台幣〉股匯上沖下洗 翻貶收全場最低31.023元

〈台幣〉股匯上沖下洗 翻貶收全場最低31.023元。(圖：shutterstock)
〈台幣〉股匯上沖下洗 翻貶收全場最低31.023元。(圖：shutterstock)

台北股匯今 (9) 日走勢震盪，加權指數急殺翻黑，新台幣兌美元匯率也呈現先升後貶，沒能站穩 30.9 字頭，終場以 31.023 元全場最低作收，貶值 2.2 分，台北外匯市場成交值 10.12 億美元。美國 12 月消費者物價指數即將公布，為本周市場關注焦點，投資人盼藉此觀察美國聯準會 (Fed) 接下來的降息動向。

新台幣兌美元匯率今天以 30.96 元開盤，在拋匯力道的支撐下，盤中一度升抵 30.915 元、升值 8.6 分，不過，隨著股市由紅翻黑，美元買盤也伺機出籠，新台幣匯率翻貶，終場收在 31.023 元，貶 2.2 分，高低震盪超過 1 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，日元升值 0.25%，歐元、新加坡幣升值約 0.1%，韓元人民幣微幅升值 0.02%，新台幣小貶 0.07%。美元指數下跌 0.19%。

根據統計，美國 12 月非農就業新增 21.6 萬人，高於路透訪調經濟學家的預測，平均工資成長 0.4%，同樣高於預期。不過，周五的另一份數據顯示美國 12 月服務業活動大幅放緩，就業指標更降至三年半來最低，經濟數據結果紛雜使得美元由升轉貶。

市場逐漸修正對 Fed 的降息預期，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員現在認為 3 月降息的機率為 64%，低於一周前的 89%。

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