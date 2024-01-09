〈台幣〉股匯上沖下洗 翻貶收全場最低31.023元

台北股匯今 (9) 日走勢震盪，加權指數急殺翻黑，新台幣兌美元匯率也呈現先升後貶，沒能站穩 30.9 字頭，終場以 31.023 元全場最低作收，貶值 2.2 分，台北外匯市場成交值 10.12 億美元。美國 12 月消費者物價指數即將公布，為本周市場關注焦點，投資人盼藉此觀察美國聯準會 (Fed) 接下來的降息動向。

新台幣兌美元匯率今天以 30.96 元開盤，在拋匯力道的支撐下，盤中一度升抵 30.915 元、升值 8.6 分，不過，隨著股市由紅翻黑，美元買盤也伺機出籠，新台幣匯率翻貶，終場收在 31.023 元，貶 2.2 分，高低震盪超過 1 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，日元升值 0.25%，歐元、新加坡幣升值約 0.1%，韓元、人民幣微幅升值 0.02%，新台幣小貶 0.07%。美元指數下跌 0.19%。

根據統計，美國 12 月非農就業新增 21.6 萬人，高於路透訪調經濟學家的預測，平均工資成長 0.4%，同樣高於預期。不過，周五的另一份數據顯示美國 12 月服務業活動大幅放緩，就業指標更降至三年半來最低，經濟數據結果紛雜使得美元由升轉貶。

市場逐漸修正對 Fed 的降息預期，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員現在認為 3 月降息的機率為 64%，低於一周前的 89%。