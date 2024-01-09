慕尼黑再保：2023年雷暴和地震造成2500億美元損失

全球最大再保險公司的最新報告顯示，去年北美和歐洲的破壞性雷暴以及一系列毀滅性地震，給全球造成約 2500 億美元的損失。

德國再保險巨頭慕尼黑再保險周二 (9 日) 發布報告表示，2023 年自然災害造成的全球經濟損失與上年大致持平；而當年保險損失為 950 億美元，低於 2022 年的 1250 億美元。

慕尼黑再保險公司表示，這些數字的特點是出現大量嚴重的區域性風暴，並指出去年北美約 660 億美元的資產被雷暴摧毀，其中 500 億美元已投保。在歐洲，雷暴損失達 100 億美元，其中 80 億美元已投保。

報告指出，如此高的雷暴損失對美國和歐洲來說是前所未有的。該公司警告，雷暴造成的損失統計數據未來幾年可能會呈上升趨勢。它們有時被稱為「次要危險」或中小型事件。

氣候危機使極端天氣變得更加頻繁和嚴重。

慕尼黑再保險公司表示，雖然 2023 年的經濟和保險損失可能不會顯得異常嚴重，但這也顯示即使工業化國家沒有發生任何所謂的特大災難，損失仍將是「極高」的一年。

例如，2022 年伊恩颶風造成的總體經濟損失高達 1000 億美元，保險損失達 600 億美元。

慕尼黑再保險公司首席氣候和地球科學家勞赫 (Ernst Rauch) 表示，之前每年的經濟損失都受到特大災害的「顯著影響」，去年沒有發生此類災害純屬偶然。

他說，「如果社會不更加重視復原能力這個話題，那麼未來的損失、特別是與天氣相關的事件，很可能會增加。這將變得越來越嚴重，不僅是一個經濟挑戰，而且也是一個社會挑戰。」

慕尼黑再保表示，去年自然災害造成的死亡人數上升至 74000 人，遠高於過去 5 年的年平均 10000 人。

報告指出，2023 年地震造成約 63000 人死亡，占當年總死亡人數的 85%，並指出這個數字比 2010 年以來任何時候都要多。

慕尼黑再保表示，2 月初土耳其和敘利亞發生的一系列地震是今年最具破壞性的自然災害，總體經濟損失約 500 億美元。

根據英國紅十字會，這些強烈地震導致土耳其和敘利亞超過 55000 人死亡，另有 10 萬人受傷。

慕尼黑再保險的勞赫強調了土耳其和敘利亞地震與 2024 年初日本地震之間的重大區別，雖然兩者震級相似且發生在人口稠密地區，但據報導日本的死亡人數約為 160 人。

他說，「這是一個非常不同的數字。」「根據如今獲得的資訊，我們的評估是，顯然建築規範和建築物在這些地震荷載下的表現方式，為這些危險做好了更好的準備。」