三星Galaxy S24新機發表會本月18日登場 聚焦AI功能

三星電子周三 (3 日) 宣布，將於美西時間 1 月 17 日 (台灣時間 1 月 18 日) 在加州聖荷西發表下一代旗艦設備，該設備可能被稱為 Galaxy S24。這家全球最大的智慧手機供應商，今年將以人工智慧 (AI) 作為刺激銷量的關鍵。

三星本次發布的預告短片，宣告「Galaxy AI is coming.」。過去幾年內，三星和其他智慧手機供應商仰賴不斷精進的鏡頭技術和可撓式顯示器來吸引買氣，但在 2024 年，AI 功能將成為眾所矚目的焦點。

(圖: 三星 X 帳號)

研調機構 Counterpoint Research 預估，到了 2027 年底，內建生成式 AI 的智慧型手機出貨量將超過 10 億支。

OpenAI 的 ChatGPT 以及 Dall-E 等工具，能夠因應使用者的要求生成文字和圖片，目前正處在席捲整個科技業的生成式 AI 浪潮尖端，同時也幫助輝達 (Nvidia) 躋身兆元市值俱樂部的一員。

Counterpoint 研究人員去年 12 月寫道：「三星和高通是直接領導者，當前的產品和功能讓他們得以成為領先者。就像在可折疊手機領域一樣，三星可望在未來兩年拿下近 50% 的市占率，緊跟其後的是小米、Vivo、榮耀和 Oppo 等中國 OEM 廠商。」