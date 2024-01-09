全篇照搬只是罕見錯誤！OpenAI駁斥紐時指控：說好是合作啊

人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 周一 (8 日) 發布聲明，對 《紐約時報》近期指控其侵害智慧財產權的訴訟進行反擊。

《紐約時報》去年 12 月對微軟 (MSFT-US) 和 OpenAI 提起訴訟，指控 OpenAI 旗下的聊天機器人 ChatGPT 訓練資料中出現的新聞內容侵害其智慧財產權。根據紐約南區美國地方法院文件，《紐約時報》訴訟請求微軟和 OpenAI 賠償因「非法複製和使用其獨有價值作品」相關的「數十億美元的法定和實際損失」。

OpenAI 周一聲明駁斥《紐約時報》的說法，稱其與新聞機構合作並創造新的機會，所取得的授權內容是用來訓練模型、而非複製或取代原有內容。

OpenAI 說：「訓練是合理使用，但我們提供其退出的選擇，因為這是對的事。『全篇照搬』(即吐出特定內容或文章的整體記下來的內容) 是罕見的錯誤，目前正努力除錯並使其不再出現。」

在部落格文章中，OpenAI 表示上回 12 月 19 日與 《紐約時報》的協商似乎正取得建設性進展，談判重點在於 ChatGPT 內呈現的《紐約時報》內容必須載明來源，類似該公司近期與歐洲出版商 Axel Springer 的協議。

OpenAI 表示，透過閱讀《紐約時報》才知道遭提告一事，且對該報 12 月 27 日提起的訴訟「感到驚訝和失望」。

《紐約時報》是首波針對熱門的生成式人工智慧工具 (包含 ChatGPT 等聊天機器人) 製造公司發動訴訟的企業。

去年 9 月，一群美國著名作家起訴 OpenAI 涉嫌使用其作品來訓練 ChatGPT，該舉侵害其版權。同年 7 月兩名作者也控告 OpenAI 在未經他們同意的情況下，將其書籍用來訓練 ChatGPT。

在圖像生成方面，Getty Images 在 2 月份起訴 Stability AI，指控其複製 Getty Images 的 1200 萬張圖像作為訓練數據。