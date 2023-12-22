普立茲獎得主等作家 對OpenAI和微軟提起版權訴訟

由 11 名非虛構作品類作家組成的團體加入曼哈頓聯邦法院的一項訴訟，指控 OpenAI 和微軟 (MSFT-US) 濫用作者撰寫的書籍，來訓練 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 和其他基於人工智慧的軟體背後的模型。

包括普立茲獎得主 Taylor Branch、Stacy Schiff 和 Kai Bird 在內，他們於 20 日向法院提告，稱這些公司利用他們的作品訓練 OpenAI 的 GPT 大語言模型，侵犯了他們的版權。

律師 Rohit Nath 周三 (20 日) 表示，被告透過未經授權使用非虛構作品類書籍，賺取了數十億美元，這些書籍的作者應該為此得到公平的賠償和待遇。

作家兼《好萊塢報導》編輯 Julian Sancton 上個月首次提出集體訴訟，此案是版權所有者團體 (包括作家 John Grisham、George R.R. Martin 和 Jonathan Franzen) 針對 OpenAI 和其他科技公司提起的多起案件之一，指控其在人工智慧訓練中濫用其工作成果。

被控公司均否認這些指控。

Sancton 是首位對 OpenAI 提告的作者，並將微軟列為被告。這家科技巨頭已向這家人工智慧新創公司投資了數十億美元，並將 OpenAI 的系統整合到其產品中。

訴訟還稱，微軟「深度參與」了模型的訓練和開發，也對侵犯版權負有責任。作者要求法院賠償數額不詳的金錢損失，並要求這些公司停止侵犯其版權。