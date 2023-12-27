生成式AI首度被告 紐時控告微軟和OpenAI侵犯著作權

《紐約時報》(NYT-US) 周三 (27 日) 在曼哈頓聯邦地區法院起訴 OpenAI 和微軟 (MSFT-US) 侵犯版權，主要因為這兩家公司未經授權而使用《紐約時報》所發表的作品來培訓其 AI 技術。

《紐約時報》成為第一家起訴這些 AI 公司的美國大型媒體機構。

《紐約時報》在起訴書中指出，其所發表的數百萬篇文章被 OpenAI 和微軟用來訓練其自動聊天機器人，而這些機器人現在又作為可靠訊息來源與《紐約時報》相競爭。

這起訴訟沒有說明確切的金錢索賠，但指出，被告應該對與「非法複製和使用《紐約時報》獨一無二、有價值的作品」相關的「數十億美元的法定和實際損害」負責。此外，該訴訟還要求這兩家公司銷毀所有使用《紐約時報》版權資料的聊天機器人模型。

《紐約時報》在起訴書中表示：「被告試圖免費使用《紐約時報》在其新聞領域的巨額投資。OpenAI 和微軟在不付費的情況下利用《紐約時報》的內容來創造替代《紐約時報》 的產品，搶走《紐約時報》的讀者。」

這起訴訟可能會對新興的生成式 AI 技術的法律地位產生影響，也可能對新聞業產生重大影響。

目前《紐約時報》是少數幾家從網路新聞建立起成功商業模式的媒體之一，而其他大多數媒體則因讀者轉向網路而舉步維艱。