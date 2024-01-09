〈CES 2024〉輝達推出新晶片 人工智慧PC競賽中占領先地位

輝達周一 (8 日) 在美國消費性電子展 (CES) 推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，表示這些晶片可憑藉超高性能的人工智慧 (AI) 替遊戲和創作注入強勁動力，強化最新遊戲的效能，並構成 AI 助力個人電腦 (PC) 的核心。

GeForce RTX 40 新增的 Super 系列包括 GeForce RTX 4080 Super、GeForce RTX 4070 Ti Super 和 GeForce RTX 4070 Super 三款新品，售價分別為 999 美元、799 美元、599 美元，其中 4080 Super 將於 1 月 31 日上市，而另外兩款則在本月稍晚時後上市。輝達表示，這些晶片是現有產品的升級版本，將以「全新的價格」推出。

據了解，新的 GeForce RTX 4080 Super 將擁有更多的處理核心和更快的記憶體，其運行 Stable Diffusion XL 圖像生成軟體的速度比上一代型號快 1.7 倍。這款新晶片還將為 4K 解析度的遊戲提供光線追蹤功能——透過計算單個光線的路徑來構建圖像。

輝達副總裁 Justin Walker 表示，與輝達正在發布的新軟體和優化的 AI 模型相結合，這些產品將比採用英特爾 (INTC-US) 的設備提供「量級」的改善。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一盤中股價上漲 4.52%，每股暫報 513.13 美元，重新回到每股 500 美元以上水準，一度寫下盤中新高。該股去年漲逾兩倍，市值超過 1 兆美元。

在經歷新冠疫情期間的銷售高峰後，PC 出貨量急劇下降，製造商和零部件供應商的庫存負擔沉重且成長乏力。輝達透過擁有用於資料中心創建 AI 軟體的加速器晶片市場，避免 PC 銷售暴跌的最嚴重影響。對這種更昂貴的晶片的需求激增，使輝達的市值超過 1 兆美元，成為半導體產業史上市值最高的公司。

不過，整的來說，對於電腦晶片製造商其大部分出貨量仍用於 PC。這些公司正在尋找一種方法來說服筆電用戶和企業買家升級自己的設備，並開始將 AI 功能作為購買新產品的理由。

另外，輝達同日還表示，其新產品的性能不會觸發美國政府制定的限制向中國出口 AI 相關晶片的規定。

