投行：iPhone今年中國銷量預計將出現兩位數下滑

以 Edison Lee 為首的 Jefferies 分析師表示，蘋果公司 (AAPL-US) iPhone 在中國的銷量下滑正在加劇，今年的銷量可能會進一步下降。

Lee 為首的團隊在周日 (7 日) 的報告中引述行業調查結果稱，這家 iPhone 製造商的最新一代 iPhone 去年在中國的開局異常低迷，最近年度跌幅擴大至 30%。去年 12 月份，中國其他行動市場均出現成長，其中華為憑藉其全新 Mate 60 系列成長最快。

去年 9 月，在 iPhone 15 上市前幾周，華為推出了 Mate 60 Pro，搭載全新中國製造系統處理器，激發了愛國熱情，重新奪回了一些之前輸給蘋果的客戶。

Jefferies 預計，華為 2023 年智慧型手機出貨量將達到 3500 萬部，但由於一些供應限制，這一數字無法進一步擴大。蘋果 12 月的銷量出現兩位數下降，Jefferies 預測 2024 年也會出現類似的下降。

上周，各個線上購物入口網站上蘋果智慧型手機系列的折扣有所增加，降低了平均售價，但沒有刺激銷售成長。

2020 年，美國制裁華為，讓他們無法採用先進晶片，之後蘋果在中國的市場份額有所增加。但隨著華為重新奪回市占，他們當前正在開發自己的軟體生態系統，以與蘋果的 iOS 和 Alphabet Inc. 的 Android 競爭。