麗清營收創3個新高紀錄 新產線投產擴今年營運規模

汽車零組件場麗清 (3346-TW) 今 (8) 日公布 12 月合併營收 10.86 億元，月增 26.12%，年增 36.87%，推升第四季合併營收 27.99 億元，季增 10.09%、年增 25.17%，全年合併營收 91.13 億元，年增 37.82%，創單月、單季和年營收均寫新高的成績，麗清指出，去年底擴增觀音廠第三條自動化產線已投入生產，推升今年的營收規模可期。

麗清表示，隨著中國各地政府擴大購車消費政策，LED 車燈模組業務客戶積極加大訂單拉貨力道，中國生產基地整體產能稼動率處高檔水準，同時，桃園觀音廠因應美國知名車廠客戶急單，於 12 月頭燈控制器銷售創高。

麗清去年 LED 車燈模組營收比重達 76%，主要是因美國知名車廠客戶將頭燈控制器逐步導入全車款，全年頭燈控制器產品銷售年增高達近 5 倍，占整體營收比重較前一年的 8% 一舉擴增至 25%。

展望第一季，麗清維持審慎樂觀看法，隨著中國汽車市場銷售表現回升，加上去年與客戶合作新機種專案陸續於今年啟動上市，將增添 LED 車燈模組銷售。

另一方面，麗清於去年底擴增觀音廠第三條自動化產線正式投入生產，隨著新增產能逐步開出，有助堆疊未來營運規模。