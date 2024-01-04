Fisker將整合經銷商與直銷策略 以推升電動車交車

電動車公司菲斯克 (Fisker)(FSR-US) 周四 (4 日) 表示，將整合經銷商以及直接面向客戶的分銷策略，以促進銷售。

Fisker 表示，預計將在歐洲和北美擁有約 100 個經銷商分店。

雖然這家總部位於加州的新創公司在 2023 年生產了 10000 多輛汽車，但由於分銷限制，去年僅交車約 4700 輛 Ocean 運動型多用途車。

除了歐洲其他市場外，菲斯克的汽車銷售遍及美國和加拿大，在北美只有兩個陳列室或 Fisker Lounges，一個在洛杉磯，另一個在紐約。在其他地方，它還設有名為 Fisker Center+ 的零售店。

執行長菲斯克 (Henrik Fisker) 告訴《華爾街日報》，該公司希望今年至少有 50 家經銷商加入。

Lucid、Rivian 和 Fisker 遵循 Elon Musk 領導的特斯拉 (Tesla) 發起的線上直接面向消費者的模式，努力消除經銷模式的中間商。

本周稍早，越南電動車製造商 VinFast Auto 表示，已在德州、紐約州、堪薩斯州和北卡羅來納州簽署了首批 5 家經銷商協議。瑞典電動車製造商 Polestar 也採用經銷商模式。