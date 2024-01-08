〈焦點股〉精湛擬溢價13%收購 豪展跳空漲停鎖住

光學影像設備製造商精湛 (2070-TW) 擬溢價 13% 收購醫材廠豪展 (4735-TW) 最高 20% 股權，激勵豪展今 (8) 日股價爆量跳空漲停鎖住，來到 40.8 元，創逾一年來新高。

精湛擬以每股 42 元公開收購豪展普通股股權，預計最低收購 5% 股權、最高 20% 股權，以收購上限數量估算，投入最高金額約 3.09 億元，公開收購期間為 1 月 9 日至 1 月 29 日止。

精湛說明，此次公開收購是基於財務性投資目的，未來將全力支持豪展的經營團隊，期待此次投資可以增加精湛的長期投資獲利、提升資產及股東權益報酬率，除此之外，精湛也希望雙方能夠進一步展開交流，進行策略合作及資源整合。

精湛為專業光學影像設備製造商，主要應用於緊固扣件、電子元件與藥錠膠囊等檢測，並以「CCM」自有品牌行銷全球，近年來也佈局於半導體電子元件與醫療生技產業。

豪展為全球最大體溫計品牌之一德國百靈 (Braun) 主要代工廠商，不過這兩年受到後疫情時代不利因素衝擊，包含通路、倉庫都有庫存過高的問題，期望不正常的庫存消化完畢後，讓客戶恢復正常的拉貨動能。

豪展去年 12 月營收 4591 萬元，月減 10.28%、年減 44.28%；去年全年營收 8.79 億元，年減 26.81%。