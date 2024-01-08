對美國提前降息預期減弱 金價持續下跌

因對美國提前降息的預期減弱，黃金價格在周一 (8 日) 亞洲盤中持續下挫，現貨黃金失守 2030 美元關卡，投資者關注本周稍後將公布的關鍵通膨數據。

日本因「成人之日」假期休市，亞洲市場交易清淡。截至台北時間 15:43，現貨黃金報 2029.54 美元，下跌 0.72%，美國黃金期貨下跌 0.6% 至每盎司 2037.80 美元。

隨著交易員減少對聯準會最早可能在 3 月降息的押注，黃金在 2024 年開局疲軟，跟隨美元大幅反彈。

周五強於預期的非農就業數據顯示勞動市場的彈性，加劇了這種觀點，這為聯準會在更長時間內保持較高利率提供了更多空間。

Capital.com 金融市場分析師 Kyle Rodda 表示，這一切都與今年降息預期的降溫有關，金價下跌反映強勁的就業數據帶來的後續影響。

在經歷了 12 月強勁的漲勢之後，黃金也出現了嚴重的獲利回吐，黃金在 2023 年全年漲幅超過 10%。

美元指數上周創 2023 年 7 月以來最佳單周表現，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而基準美國 10 年期公債殖利率也保持在 4% 上方，不利貴金屬價格。

市場現在重點關注將於周四公布的美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 通膨數據。這一數據是在強勁的非農就業報告發布後發布的，預計將顯示通膨較上月回升。

有鑑於勞動市場和通膨，是央行調整貨幣政策的兩個主要考慮因素，任何黏性通膨的跡象對於押注聯準會提前降息來說都是不利的。