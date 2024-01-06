〈貴金屬盤後〉美經濟數據好壞參半 金價新年首周周線收黑 一個月來首見 

金價周五 (5 日) 持平，美國經濟數據好壞參半，就業數據雖然強勁，但服務業景氣降溫。另一方面，金價在新年第一周的周線收黑，為四周以來首見，反映美元和美債殖利率普遍上揚對貴金屬帶來的賣壓。

紐約黃金期貨大致持平，報每盎司 2049.80 美元，本周周線收黑。

黃金現貨價上漲 0.1% 至每盎司 2044.21 美元，稍早曾下挫 1%。本周共下跌超過 1%。

美國勞工部周五公布，去年 12 月非農就業人數新增 21.6 萬人，遠超過市場預期，平均時薪加速上漲，失業率則持平在 3.7%。

不過供給管理協會 (ISM) 同日公布，12 月非製造業指數從 52.7 降到 50.6，為三個月來最大跌幅，且遠低於市場所估的 52.6，服務業景氣驟然減速。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「首先，非農就業數據比預期強勁，因此我們看到黃金有一些賣壓… 然而，我們隨即聽到 ISM 數據比預期疲軟的消息，也因此看到金價趨勢扭轉。」

美元和美債殖利率都觸及三周高點，本周分別有望創下去年 7 月和 10 月以來最佳表現。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「在美國聯準會 (Fed) 轉向降息的況下，和降息次數有關的揣測，成為未來幾個月市場波動性的主要驅動力。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，Fed 3 月之前降息的機率約 67%。黃金本身不孳息，當利率下降，代表持有黃金的機會成本也降低，有利於價格。

實體市場方面，主要消費國印度因為本地價格從歷史高點下滑，使本周的黃金買盤增強。

鈀金依然疲弱不振，周五下跌 0.9% 至每盎司 1027.11 美元，創三周最低，也是連續第九個交易日收黑，本周共計挫跌 6.4%。