中國年末購金熱度高漲 2024年仍是黃金小牛市？

中國 2023 年熱搜榜單上，屢屢出現金價高漲的話題：「金價再創新高」、「年輕人開始熱衷買黃金」、「全球央行大手筆囤金」…… 時至年末，黃金在傳統消費旺季依舊熱度不減。據央視新聞周日（24 日）報導，無論是一、二線大城，還是三、四線城市，黃金消費都是一片火熱景象。

據《證券日報》報導，在北京市西城區菜市口百貨菜百首飾總店，金飾區人頭湧動，消費者購金熱情不減。不少金飾銷售人員也在微信朋友圈頻頻展示自家品牌的新品，包括「本命年」、「國潮風」等產品。

「今年國慶，孩子給我買了一個黃金手鐲，快過年了，想著不少商家都有促銷計畫，又想再添置一些金貨。」一位居住在中國北方小縣城的劉姓女士表示，購買黃金首飾也算是不錯的投資。

黃金兼具消費品和投資品兩種角色，兩種角色的相互作用決定了黃金的表現。整體而言，黃金不僅受到投資動向的影響，金飾和科技加工，以及全球央行的購金需求，也牽動黃金市場走勢。

那麼，今年的黃金價格表現如何？國際黃金期貨價格顯示，12 月 4 日，COMEX 黃金期貨價格衝破每英兩 2,100 美元關口，最高漲至 2,152.3 美元，創下歷史新高。

今年以來，截至 12 月 22 日，COMEX 黃金期貨價格累計漲幅約達到 13.05%。如果從去年 11 月算起（即本輪金價升勢起點），黃金期貨的漲幅擴大至 25.83%。

「2023 年黃金表現可謂是『韌性十足』，除了技術回調外，整體延續了強勢向上的風格。」領秀財經首席分析師劉思源說，從基本面上看，美國聯準會（Fed）貨幣政策、國際地緣政治衝突，以及各國央行不斷購入現貨黃金，都是主要影響因素。

對於明年金價表現，受訪專家普遍表示較為看好。劉思源說道：「預期 2024 年黃金是個『小牛市』，衝高後有可能面臨回落或者強勢震盪的局面。」

他進一步指出，黃金價格拐點大多提前於利率周期的轉折點，因此，本月 Fed 主席鮑爾雖然只是表態未來可能降息，但市場已經當成降息處理，黃金價格直接拉升到歷史新高。

「在當前 Fed 緊縮周期接近尾聲的情況下，預計 2024 年的黃金表現將會相對較好。」農文旅產業振興研究院常務副院長袁帥表示，隨著 Fed 貨幣政策逐漸正常化，市場上的無風險利率可能會下降，這將給黃金等非收益資產帶來一定支撐。

此外，袁帥說，如果美國經濟出現衰退風險，或國際地緣政治緊張局勢升級，黃金可能會發揮避險屬性，吸引更多投資者。