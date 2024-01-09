〈貴金屬盤後〉觀望美國CPI 金價跌到三周低點

金價周一 (8 日) 收黑，觸及三周以來最低，主要受到美債殖利率上揚所打壓，這也反映投資人對聯準會 (Fed) 立即降息的押注轉淡，靜待本周將出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI)，尋找更多線索。

紐約黃金期貨下滑 0.8%，報每盎司 204.10 美元。

黃金現貨價下跌 0.9% 至每盎司 2027.63 美元，稍早曾觸及去年 12 月 18 日以來最低。

美國勞工部上周五公布，去年 12 月非農就業人數新增 21.6 萬人，遠超過市場預期，讓一些人懷疑 Fed 最快 3 月就能開始降息。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「非農數據可能打消了一些降息預期，或至少使之在某種程度上降低了些。」

黃金本身不孳息，當利率下降，代表持有黃金的機會成本也降低，有利於價格。

10 年期美債殖利率周一保持在 4% 以上。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，Fed 3 月 19-20 日會議降息的機率約 69%。美國政府將在周四公布上月 CPI。

Heraeus Metals 說：「如果或當經濟衰退真的發生，Fed 預料將會降息，打壓美元並嘉惠以美元計價的黃金。」

現貨白銀下跌 0.4% 至每盎司 23.08 美元，白金下滑 1.5% 至每盎司 945.69 美元。

鈀金下挫 2.9% 至每盎司 997.35 美元，連續第 10 個交易日下挫。

Heraeus Metals 說：「整體來說，鈀金 2024 年的價格風險仍偏向下行，可能在今年某個時間點跌回每盎司 1000 美元以下。」