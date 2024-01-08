中國住宅租賃「金融17條」出爐 覆蓋項目全周期

中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局上周五（5 日）發布《關於金融支持住宅租賃市場發展的意見》（下稱《意見》），提出加強住宅租賃信貸商品和服務模式創新，滿足團體批量購買租賃住宅的合理融資需求，支持發放住宅租賃經營性貸款等共計 17 項內容。

據《第一財經》報導，《意見》圍繞支持住宅租賃供給側結構性改革，重點支持自持物業的專業化、規模化住宅租賃企業發展，建立健全住宅租賃金融支持體系等內容提出基本原則和要求。

《意見》指出，金融支持住宅租賃市場發展應突出重點、瞄準短板，主要在大城市，圍繞解決新市民、青年人等群體居住問題，支持各類主體新建、改建及營運長期租賃住宅，盤活存量房屋，有效增加保障性和商業性租賃住宅供應。

此外，《意見》對自持物業的住宅租賃企業支持力道較大。提出重點支持自持物業的專業化、規模化住宅租賃企業發展。金融支持住宅租賃市場發展應堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，重點支持以獨立法人營運、業務邊界清晰、具備房地產專業投資和管理能力的自持物業型住宅租賃企業，促進其規模化、集約化經營，提升長期租賃住宅的供給能力和營運水準。

招聯金融首席研究員董希淼表示，《意見》提出的措施，覆蓋了對保障性租賃住宅和市場化租賃住宅的全面支持。對市場化長租房，在總結相關金融機構實踐經驗的基礎上，給出較明確的引導和規範。

董希淼認為，從長遠看，中國應加快探索和發展房地產新發展模式，堅持租購並舉，積極發展長租房市場，推進保障性住宅興建。商業銀行、消費金融公司等金融機構要以此為契機，調整房地產金融業務結構，調整資源配置方向和重點，加快創新商品和服務，擴大對住宅租賃市場的支持和服務，進一步促進金融與房地產良性循環。