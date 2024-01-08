中國央行再出手 黃金準備十四連增

受匯率折算、資產價格變化等因素影響，去年 12 月中國外匯存底增加，寫下近兩年新高，黃金準備也連續第 14 個月增加。

據《中國基金報》報導，中國國家外匯管理局周日（7 日）公布的數據顯示，截至 2023 年 12 月末，外匯存底規模超過 3.2 兆美元，較去年 11 月末增加 2.1%；黃金準備達到 7,187 萬英兩，連續第 14 個月增持。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，上月外匯存底增加，主要是估值因素影響。貨幣方面，當月美元匯率指數（DXY）下跌 2.1% 至 101.3，非美元貨幣計價資產折算成美元後總體升值。

資產方面，以美元標價的已對沖全球債券指數上漲 3.2%；標普 500 股票指數上漲 4.4%。匯率折算、資產價格變化等因素帶動外匯儲備規模上升。



「隨著中國經濟穩固向好，外貿市場多元化發展，出口結構持續調整，對外貿易韌性不斷增強。美國聯準會（Fed）降息預期升溫也使中美利差趨於收窄，資本項下外資流入開始增多。這些都有利於國際收支狀況總體穩定，為中國外匯存底規模回升奠定堅實基礎。」溫彬說。

匯管研究院副院長趙慶明指出，目前中國國際準備中黃金的比率仍舊偏低，絕對量也不高，央行連續增持黃金符合長期利益。

世界黃金協會今年 1 月公布的最新數據顯示，截至去年 11 月末，美國黃金準備已達到 8,133.5 噸，德國 3 ㄝ 352.6 噸。中國黃金準備佔官方準備的比重為 4.3%，美國、德國、義大利、法國的比率均超過 65%。

回顧 2023 年，全球央行購金需求強勁。世界黃金協會的數據顯示，2023 年前三季全球央行購金需求達到 800 噸，刷新歷史紀錄。

黃金也成為 2023 年表現最佳的資產之一。數據顯示，在高利率環境下，倫敦現貨黃金價格和紐約 COMEX 黃金期貨價格在 2023 年漲幅均超過 13%，增幅超越大宗商品、債券及大多數股市。

世界黃金協會全球研究部門主管 Juan Carlos Artigas 表示，黃金的表現與多種因素有關，包括全球央行的需求強勁，主要市場的零售需求強勁，以及去年下半年以來地緣政治風險升高。