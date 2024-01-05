爆雷！中國最大資金管理公司聲請破產清算 獲法院受理

中國最大資金管理公司中植集團以缺乏清償能力為由，聲請破產清算，周五（5 日）獲北京法院受理。

北京市第一中級人民法院週五表示，債務人中植集團以不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務、明顯缺乏清償能力為由，向法院聲請破產清算。

北京市第一中級人民法院認為，該聲請符合《中華人民共和國企業破產法》第二條第一款規定的破產原因，於周五裁定受理中植集團聲請破產清算。

去年 11 月 22 日晚間，中植集團向投資人發出一封《致歉信》，表示相關商品陸續發生實質性違約，向投資人致歉。

中植集團說，透過仲介機構全面清產核資發現，按仲介機構模擬合併口徑測算，集團總資產賬面金額約人民幣 2,000 億元。由於債務規模巨大，剔除保證金後相關負債本息規模約為 4,200-4,600 億元。

中植集團坦言，已嚴重資不抵債，面臨重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低於整體債務規模。

幾天後，北京市公安局朝陽分局通報，依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

中植集團官網顯示，前身黑龍江中植企業集團公司創立於 1995 年，早期主業為造紙材料經營與房地產開發，於 1999 年進行股份制改造，成立中植企業集團有限公司。

中植自 2001 年布局金融產業領域，著力投資基礎設施建設，繼續發展房地產開發業務。2002 年開始發展信托業務。

據《中國基金報》此前報導，中植集團觸礁，房地產可能是導火索。

一位建商高層表示，2018 年開始，建商加速擴張，但融資渠道開始受限。手握巨量資金的「中植系」，自然成為「金主」。

數據顯示，2017 年至 2020 年，中植集團旗下中融信托投向房地產的比率，分別為 6.61%、10.99%、17.65%、18%。

近幾年房地產市場低迷，導致「中植系」不僅報酬率低，流動性也遇到困難。去年 8 月以來，多家上市公司發布風險提示公告，「踩雷」中融信托逾期商品。

