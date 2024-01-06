〈美股盤後〉美非農遠優預期 道瓊標普周線結束連九紅 創2016年來最糟開局

非農就業數據遠優預期，加劇聯準會何時降息的爭論，美股週五 (5 日) 平開後出現波動，蘋果先升後跌，延續四個交易日跌勢。

美股主指週五收盤小幅微升，但連續 9 週漲勢終止。一週來看，那指週線收黑 3.3%，道瓊和標普分別週跌 0.6% 和 1.5%，創自 2016 年以來最糟糕的一年開局。

美國勞工部數據顯示，去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，遠超市場預期的 17 萬人，前值大幅下修至 17.3 萬人。失業率降報 3.7%，低於市場預期的 3.8%，與前值持平，如此火熱的數據，打擊交易員對聯準會 (Fed) 最快在 3 月開始降息的預期。

值得注意的是，去年 12 月平均時薪月增 0.4%，超出預期。

有別於「偏鷹」的非農數據，美國供應管理協會 (ISM) 週五公布最新數據相對「較鴿」。美國去年 12 月非製造業指數從前月的 52.7 降至 50.6，創 3 個月以來最大跌幅，遠低經濟學家預期的 52.6。雖然該指數仍位在 50 榮枯線上，但卻是一年來倒數第二低。

美股迎來 2024 年首週下滑，人們開始懷疑聯準會是否準備好轉向，期貨市場預期，聯準會 3 月降息機率降到 65% 左右。在此背景下，美債掀起拋售潮，10 年期美債殖利率繼週四攀升後上漲約 5 個基點至 4.04%，本週累升 16.67 個基點。

美國財長葉倫週五指出，現在薪資漲幅超過物價漲幅，美國勞工正取得進展，這意味著聯準會已經做出不錯的決定，經濟已看到實現軟著陸。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五表示，經濟重新加速擴張的可能性不再那麼高，隨著經濟正常化，聯準會利率政策也應正常化。

展望未來，新通膨數據將於下週公布，美國消費者物價指數 (CPI) 報告定於下週四發布，有助於顯示聯準會抑制通膨壓力的努力是否取得進一步進展。

美股週五 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 25.77 點，或 0.07%，收 37,466.11 點。

那斯達克指數上漲 13.77 點，或 0.09%，收 14,524.07 點。

標普 500 指數上漲 8.56 點，或 0.18%，收 4,697.24 點。

費城半導體指數上漲 24.63 點，或 0.63%，收 3,933.49 點。

NYSE FANG + 指數上漲 48.76 點，或 0.58%，收 8,415.02 點。

標普 11 大板塊普遍收紅，公用事業 (+0.39%)、金融 (+0.37%) 領漲。必需消費品跌勢最大 (-0.24%) (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.40%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.48%；Meta (META-US) 上漲 1.39%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.46%。

道瓊成分股互有消長。聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.47%；IBM (IBM-US) 下跌 1.06%；麥當勞 (MCD-US) 跌 0.94%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 2.11%。

費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 漲 0.89%；AMD (AMD-US) 上漲 1.89%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.03%；高通 (QCOM-US) 漲 0.41%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.29%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.21%；德儀 (TXN-US) 漲 0.39%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.18%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.40% 至每股 181.18 美元。《紐約時報》引述消息人士報導，美國司法部對蘋果調查已進入後期階段，最快可能在今年上半年針對該公司保護 iPhone 主導地位的策略提起全面的反壟斷訴訟。

微軟滑落 0.05% 至每股 367.75 美元。自 2021 年 11 月 17 日以來，蘋果市值一直高於微軟，而自 2021 年 11 月 22 日以來，兩家公司的市值沒這麼接近過，微軟距離奪回全美最有價值公司王位正步步逼近。

台積電 ADR (TSM-US) 微升 0.48% 至每股 99.61 美元。中國華為上月推出新型筆電「擎雲 L540」，彭博新聞委託加拿大研調公司拆解一台擎雲 L540，發現裡面使用的處理器「麒麟 9006C」是由台積電 2020 年第三季左右封裝的 5 奈米晶片。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 0.18% 至每股 237.49 美元。中國市場監管總局表示，由於自動輔助轉向和門鎖控制存在問題，特斯拉自即日起，將召回生產日期在 2014 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 20 日期間的部分進口 Model S、Model X、Model 3 及國產 Model 3、Model Y 電動汽車，共計 161.01 萬輛電動車。

Carrefour SA(CRRFY-US) 走低 0.8% 至每股 3.7 美元。百事可樂 (PEP-US) 下滑 1.48% 至每股 168.94 美元。 法國家樂福 (Carrefour) 宣布不再銷售「百事可樂」集團旗下數項產品，包括汽水百事可樂 (Pepsi)、七喜 (7up) 等，因為百事可樂旗下產品售價過高。百事可樂在聲明中表示：「我們已經與家樂福進行數月討論，將繼續真誠地合作，努力確保我們的產品供應。」

經濟數據

美國 12 月非農新增就業報 21.6 萬人，預期 17 萬人，前值 17.3 萬人

美國 12 月失業率報 3.7%，預期 3.8%，前值 3.7%

美國 12 月平均每週工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.9%，修正後前值 4.0%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 12 月勞動參與率報 62.5%，預期 62.8%，前值 62.8%

美國 11 月耐久財訂單月增率修正值報 5.4%，前值 5.4%

美國 11 月工廠訂單月增率報 2.6%，預期 2.1%，前值 - 3.4%

美國 12 月 ISM 非製造業指數報 50.6，預期 52.5，前值 52.7

華爾街分析

高盛資產管理分析師 Lindsay Rosner 表示：「季節性招聘通常會提振就業數據，我們預計就業數據強勁且優於預期，結果也一如預判，這個數字確實質疑市場對三月降息的信心，但從現在到三月的會議，我們將會收到三份通膨報告，每個數據都很重要。」

Vital Knowledge 創辦人兼總裁 Adam Crisafulli 分析：「時薪增長強勁，參與率下降，所有這些都表明市場對聯準會寬鬆政策的定價，遠遠偏離了目標。」

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 稱：「這份好於預期的報告為聯準會提供了足夠的靈活性，可以在 2024 年初推遲降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主