AI風吹進法律界 微軟生成式AI助攻法律科技應用

近期生成式 AI 題材火燙，這股浪潮也吹進法律界，掀起數位轉型旋風。微軟 (MSFT-US) 攜手法律科技軟體公司鈦度科技，由鈦度科技開發「MATTEROOM」，採用微軟 Azure OpenAI 服務，讓法律工作者可以提供高效率、高品質的法律服務。

鈦度科技說明，運用微軟的 Azure 打造商務系統 MATTEROOM，不需要自行建置系統，也不需負擔高額的維運成本，就能簡化日常的營運作業，達成智慧化、數位化的目標。

透過 MATTEROOM，法律事務所可以採用 Azure OpenAI 服務，強化利益衝突檢查工具，在執行案件承接前置作業時，利用資料庫中智慧分析自然語言以及龐大複雜的數據，完成客戶與事務所其他案件的潛在利益衝突，並分析風險排競。

鈦度科技指出，使用 MATTEROOM 將大幅減少法律事務所以往利用手動方式，透過搜尋引擎蒐集客戶資料所花費大量的時間，作業時間可從數小時縮短至幾秒鐘。

此外，Azure OpenAI 在法律事務所中，也能應用於多種場景。包括案件數據和文件分析、客戶需求和案件類型預測、策略制定與案件管理優化、合約及文件自動生成，以及風險管理與合規性檢查。

尚澄法律事務所主持律師蔡昆洲表示，導入 MATTEROOM 近 3 年，由於服務對象主要為海外客戶，最常使用多語系功能，可以在案件管理、帳單說明方面，節省許多準備文件的時間。