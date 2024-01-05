威剛去年Q4營收飆13年新高 今年上半年營運續強

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日公告去年第四季營收，受惠記憶體價格上漲、需求逐步回籠，單季營收達 110.31 億元，一舉改寫 13 多年新高，全年約 336.98 億元，改寫歷史第三高。

威剛認為，今年上半年記憶體價格易漲難跌，預估本季可見另一波記憶體備貨需求，營收表現可望再續成長動能。

威剛去年 12 月營收 31.45 億元，月減 23.18%，年增 33.52%，第四季合併營收 110.31 億元，季增 28.22%，年增 47.81%，累計去年全年 336.98 億元，年減 3.86%，年減幅明顯優於記憶體價格走勢。

展望今年，威剛看好，記憶體原廠減產與產能排擠效應發酵，且 AI 應用將在下半年開始不斷擴大，相關伺服器、PC 與智慧手機等需求都將接踵而至，DRAM 與 NAND Flash 兩大記憶體價格可望維持一整年多頭格局。

董事長陳立白強調，目前的記憶體多頭是過去 10 幾年從未發生過，不僅是供給端緊縮且漲價態度強硬，需求端也有一連串新興 AI 需求產生，以及車用記憶體需求大幅增加，因此看好 2024 年記憶體價格正向走勢，且第一季的 NAND Flash 與 DRAM 價格漲幅與去年第四季相比將不惶多讓。

細分產品組合，威剛去年 12 月 DRAM 營收比重為 46.23%，SSD 產品占比 28.23%，記憶卡、隨身碟與其他產品為 25.54%；第四季 DRAM 營收貢獻比重上升至 52.18%，SSD 為 29.38%，記憶卡、隨身碟與其他產品 18.44%。