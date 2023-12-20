〈國泰金經濟調查〉景氣展望樂觀指數轉正 股市樂觀情緒止跌回升

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 12 月國民經濟信心調查結果，有 70% 民眾預期 2024 年經濟成長率在 2% 以上，55% 民眾預期通膨仍高於 2%，不過，民眾景氣展望樂觀指數上揚，消費意願同步升溫，股市方面，民眾的樂觀情緒也止跌回升，風險偏好走揚。

國發會日前公布 10 月景氣對策信號從黃藍燈降為藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚；根據國泰金本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上揚至 -3.0 (11 月：-23.2)，展望樂觀指數走升至 3.6 (11 月：-9.1)，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步回升，分別升至 8.9 (11 月：7.0) 及 -12.7 (11 月: -15.4)。房屋買賣意願方面，買房意願指數小升至 -46.7 (11 月：-47.6)，賣房意願則走揚至 -10.4 (11 月：-13.5)。

(圖片：國泰金提供)

主計總處預估台灣 2024 年經濟成長率 3.35%，通貨膨脹率 1.64%，國泰金調查顯示，民眾對於 2024 年台灣經濟成長率的平均預期值落在 2.52%，70% 的民眾認為經濟成長率會在 2% 以上；民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.21%，55% 的民眾認為通貨膨脹率會高於 2%。顯示民眾相較於主計總處，對於 2024 年的經濟成長較保守，而對於通膨預期則相對較高。

此外，調查期間，全球經濟數據令主要央行降息預期升溫，國際股市震盪偏升。國泰金調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數結束跌勢，明顯走揚至 16.1 (11 月：-0.4)，風險偏好指數同步走揚至 13.9 (11 月：10.3)。

46% 民眾預期 2024 年薪資將調漲 59% 預期年終 1-3 個月

關於民眾對明年薪資調幅的預期，本次調查結果與 2022 年比較顯示，45.9% 的民眾則預期薪資會調漲，較前次增加 13.2 個百分點，其中 9.2% 民眾認為加薪幅度超過 3%，有 47.6% 民眾預期明年每月經常性薪資維持不變，較前次減少 10.9 個百分點。整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較 2022 年時更樂觀。

至於民眾對於年終獎金的預期，本次調查結果與 2022 年比較顯示，59.3% 民眾預期年終獎金 1~3 個月，較前次調查增加 4.2%； 8.3% 的民眾覺得年終會超過 3 個月，較前次調查上升 1.4 個百分點；另有 32.4% 的民眾認為年終獎金將低於 1 個月，較前次調查減少 5.6 個百分點。整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較 2022 年樂觀。