〈國泰金看經濟〉2024全球景氣回暖速度看3大指標 半導體將重返成長循環

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (18) 日發表 2024 年度全球經濟與市場展望最新看法，首席經濟學家林啟超分析，有別於 2023 年服務業高速成長、製造業築底的兩極走勢，明年全球經濟回溫的主要動能，有望回到製造業上，AI 應用快速發展，將帶動消費性電子產品升級、需求增溫，半導體產業可望在 2024 年下半年重啟成長循環。

林啟超說明，明 (2024) 年全球經濟有望回溫，但回溫速度取決於三大指標，一、消費性電子產業是否有機會迎來換機潮帶來的成長動能；二、中國經濟復甦動能偏緩，傳統產業要走出陰霾仍有待時日；三、貨幣緊縮政策的後座力，恐使政府和企業面臨較沉重的背債壓力。

林啟超指出，所幸「降息循環」將在 2024 年年中左右展開，而美、歐、日等主要經濟體的貨幣政策走向，以及明年下半年的美國大選，都將牽引金融市場波動。

林啟超表示，2018-2019 年疫情期間，受惠居家辦公需求，民眾大量購入消費性電子產品，當時台灣筆電一個月出貨量近 1000 萬台，2021 年達 1500-1600 萬台，成長約 50%，但近兩年明顯下滑，年初約 800 萬台，過去一年製造業確實出現衰退。

去年 9 月，半導體全球銷售額成長率由正轉負，現在已慢慢轉好，成長率接近 0，預期明年才會開始復甦，而服務業市況剛好相反，今年反而是最好的一年，這是過去完全沒有出現的狀況，在台灣討論經濟成長率保 2、保 1 之際，服務業反而逆勢成長 8%。

展望未來，林啟超認為，由於電子業庫存水位已經降到很低，明年下半年半導體可望有一波新的循環，主要因 AI 應用將會更加普及，可預期 App Store 將有更多文字、聲音、影像等相關應用竄出，既有的手機、桌機、筆電硬體也會一併升級。

林啟超說，上一波筆電出貨巔峰時期約落在 2020 年 work from home 時期，若筆電生命週期約 3-4 年，那麼明年本來就有一波換機潮，再搭配 AI 應用擴大，預期筆電首季出貨可望出現正成長，2024 年下半年至 2025 年可望出現一波半導體循環，對於企業盈餘來說，未來兩年將有雙位數成長，甚至連續 2 年接近 2 成的成長動能，明年景氣沒有悲觀的理由，出口、民間投資都會正成長。

林啟超進一步指出，中國經濟表現疲弱，將導致傳統產業的復甦力道較為薄弱；至於服務業，明年雖難以再現疫後報復性消費的強勁成長，但仍將有不錯的表現。

林啟超提醒，縱使在服務業、製造業一熱一冷的相互抵銷下，疫後全球經濟呈現溫和的緩著陸，但升息的後座力仍會為 2024 年全球經濟投下不確定性。

林啟超說，目前已發行的美國公司債中，超過 8 成採取固定利率，因此對美國企業來說，現階段仍可承受升息壓力；然而，一旦高利環境維持偏高偏久，未來企業新發債券時將面臨較高的融資成本，而在政府債務比偏高下，也較難展現財政政策紅利。