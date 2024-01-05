台灣福斯集團四品牌聯手 在台寫銷售新紀錄

台灣福斯集團 (Volkswagen Group Taiwan) 今 (5) 日公布去年全年在台銷售成果，旗下四品牌 Audi、Volkswagen、Škoda 和福斯商旅全數達正成長，總計銷售 31501 台，年增 38.9%，是在台首次突破年銷售量 3 萬台，寫下新高紀錄。

台灣福斯集團總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示，今年將加速四大品牌純電發展策略，持續朝向「成為台灣移動服務市場領導者」的願景前進。

台灣奧迪去年銷售台數 4933 台，年增 25.5%，創下品牌銷售新紀錄，主要是因在全新純電旗艦 Audi Q8 e-tron 車系帶領，年增 17.8%；而 Audi Sport 與 Q 系列休旅家族，豐富的產品陣容也受到車主青睞。

Volkswagen: 台灣福斯汽車締造品牌里程碑，去年銷售衝上 14009 台，刷新 Volkswagen 在台 60 年來紀錄，以多元的休旅車款陣容最受歡迎。跨界跑旅 The T-Roc 掛牌累積近 3000 台，市占達 8.5%，奪得 A0 級距的進口休旅銷售冠軍，而歐洲休旅霸主 The Tiguan 以 5510 台的掛牌數，穩坐台灣德系休旅寶座，也將揭開台灣福斯汽車揭開在台的電動車時代序幕。

去年 Škoda Taiwan 創下在台銷售歷史新里程碑，總掛牌數達 10001 台，達年銷破萬大關，年增 52%，旗下旗艦休旅車 Kodiaq 連 5 年蟬聯七人座 SUV 銷售冠軍，Kodiaq RS 自上市至今已累積超過 1300 張訂單，銷量占車系銷售比重達 20%。

此外，台灣福斯商旅創造了年成長近 20% 的銷售佳績，露營車系列的 California 交出年度近 500 台的新紀錄，反映福斯商旅在 2023 年精化產品組合、數位互動和顧客賞車體驗的努力受到車主肯定。