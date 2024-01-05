熱錢追捧台股 外資2023年淨匯入逾9100億元創史上新高

金管會今 (5) 日公布 2023 年 12 月外資淨匯入金額 86.77 億美元 (折合新台幣約 2690 億元) ，為有紀錄以來第三大匯入，11、12 月累計淨匯入近 200 億美元 (折合新台幣約 6181 億元)，因而造就台股多頭行情及匯市瘋狗浪現象，外資 2023 年累計淨匯入 294.78 億美元 (折合新台幣約 9138 億元)，改寫新高紀錄。

證期局公布最新統計，去年 12 月外資淨匯入 86.77 億美元，主要因全球通膨壓力趨緩，預期美國聯準會將結束升息週期，市場聚焦於降息時點，帶動美國 10 年期公債殖利率下行，加上台灣大選前夕行情，吸引外資大舉買超。至於外資淨匯入史上第一大金額落在去年 11 月，高達 112.64 億美元。

外資淨匯入次高則為 2022 年 11 月，淨匯入 92.16 億美元，主要受到美國通膨數據低於預期、市場認為聯準會有望調整激進升息政策、投資人大幅買進台灣半導體龍頭股等因素影響下，外資對台股投資信心升溫。

金管會指出，我國上市櫃公司 2023 年截至 11 月底累計營收約 35 兆元，較去年同期減少 8.67% (仍為歷年同期第 3 高)。台股股利殖利率居高，且上市公司在獲利後的配息意願也高，使得台股殖利率在全球名列前段班，截至 2023 年 11 月底，本益比約 20.48 倍，現金殖利率達 3.47%(加計股票股利為 3.57%)，顯示台股基本面尚稱穩健。

與國際主要股市比較，2023 年截至 12 月底止，台股漲幅 26.83%，僅次日本漲幅 28.24%，勝過韓國漲幅 18.73%、新加坡跌幅 0.34%、上海跌幅 3.70%、深圳跌幅 13.54%、香港跌幅 13.82%、美國道瓊漲幅 13.70%，台股表現可圈可點。