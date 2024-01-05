台積電德國子公司ESMC總裁 前博世晶圓廠廠長出任

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 自去年 8 月與博世、英飛凌、恩智浦四家合資成立的歐洲半導體製造公司 (ESMC) 後，總裁人選一直尚未定案，前博世德勒斯登晶圓廠廠長 Christian Koitzsch 今 (5) 日在職場社群平台 LinkedIn 上證實將出任總裁一職，外界也預期，未來將由其負責建廠與營運。

根據 Christian Koitzsch 在 LinkedIn 上的資訊，其在 2004 至 2006 年時在 ABB 半導體擔任製程工程師，2008 年起在博世薄膜太陽能電池歷練，後續逐步跨入半導體領域，最近的資歷即是在博世德勒斯登晶圓廠擔任廠長。

博世德勒斯登晶圓廠自 2019 年開始建造，是博世當時有史以來最大規模的單筆投資案，廠區也是由博世建築部門進行建造，歷經兩年半時程，在 2021 年開始運營，廠區特點即是有大量自動化設備，可實現自動化生產。

業界預期，Christian Koitzsch 加入 ESMC 後，可望將過往建廠經驗複製至台積電德國廠，不僅有助台積電更快熟悉當地生態，也可加快建廠腳步，預計今年下半年開始動工。

台積電先前宣布與博世、英飛凌、恩智浦三家歐洲公司成立歐洲半導體製造公司，台積電持股 70%，其他三家各持股 10%，地點設在德國東部的德勒斯登，也是台積電在歐洲的第一座生產基地，預計 2027 年底投產。