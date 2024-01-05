十組數據回顧OKX 2023

宏觀層面，在美聯儲暫緩加息以及一系列比特幣 ETF 近期可能被 SEC 批准的利好訊息刺激下，全球加密市場加速回暖；行業發展層面，以比特幣生態繁榮為核心的增長飛輪正在驅動全球市場走進增長趨勢。作為全球領先的 Web3 科技公司，OKX 所秉持科技創新與合規雙驅動的企業哲學在這樣的市場環境中收穫了豐碩成績，尤其是在 Web3 生態建設上的成績可以說是有口皆碑。本文將以十組數據來回顧 OKX 的 2023 年。

交易所 ：以使用者利益為重，持續保證使用者資產安全、透明

一、連續釋出 14 期 PoR 儲備金證明，資金保證率皆超 100%

儲備金證明 PoR 旨在驗證使用者資產是否在加密交易所 1：1 儲備，即向用戶展示其償付能力和充足的流動性。

OKX 是目前行業唯一一家同時實現默克爾樹開源驗證、錢包地址所有權開源驗證、鏈上資產開源驗證的交易所。在保護隱私的前提下，OKX 允許使用者隨時可以獨立驗證其償付能力。截止 2023 年 12 月 13 日，OKX PoR 儲備金證明已連續釋出 14 期，使用者訪問次數已超百萬，共計覆蓋 22 個幣種，每期資金保證金率均超 100%。

二、幫助 5342 名使用者攔截釣魚提幣 5734 筆，挽回資產 196.52 萬美元

OKX 風控團隊全年幫助 5342 名使用者進行了反釣魚風控，攔截提幣 5734 筆，挽回資產 196.52 萬美元；期間為 167654 使用者開啟了合約冷靜期，幫助使用者在最大程度上規避了內外部風險。

三、累計上線 10 + 新產品，服務使用者超 100w+

交易所堅持以使用者需求為導向，結合市場發展情況共上線鯊魚鰭、雪球、海鷗、收益獵手、策略跟單、現貨跟單、反手開倉等 10 + 新產品，覆蓋結構化理財、策略交易等業務線，打造了不同型別的產品矩陣，在覆蓋不同需求的使用者群體同時，研發團隊仍堅持迭代已有產品，不遺餘力提升使用者體驗。截止 12 月，策略類產品使用人數超 60 萬，參與金融類產品 - 簡單賺幣的全球使用者超 50 萬。

四、累計解決使用者問題近 60W 個，找回錯充資產 26.8 萬筆

作為堅持使用者第一的老牌交易所，OKX 在 2023 年全年累計解決使用者問題 595,506 個，問題覆蓋 13 種語言；人工幫助使用者找回錯充資產 6100 餘筆，自動找回使用者錯充資產 262,410 筆，其中最大一筆找回金額 120 萬 USDT；全年做到了線上諮詢 20s 內接起率≥90%，線上諮詢平均接起時間 16s，郵件 / 工單諮詢 1h 內回覆率≥90%，郵件 / 工單諮詢平均回覆時間 25 分鐘。全年投訴率 0.7%。

五、持續賦能 OKB 全年上漲 108%，全年累計銷燬超 2700 萬枚

2023 年以來，OKB 在產品創新力以及品牌口碑的賦能下實現超 108% 的漲幅，最高價格觸及 64.89 美元。此外，OKB 全年共計進行四次銷燬，累計高達 27,349,474.41 枚，按照 12 月 31 日收盤價 55.06 美元計算，總計價值超過 15 億美元。

未來 OKB 還將作為 gas 在 X1 中使用，X1 由 OKX 與 Polygon Labs 共同推出，是基於 Polygon 的多鏈開發工具包 CDK 構建的基於 ZK 零知識證明技術的以太坊二層網路。

Web3 生態：創新驅動，持續建設行業基礎設施

六、OKX Wallet 支援公鏈 80+，使用者量增長 98%，外掛下載突破 40w

截止 12 月 31 日，Wallet 接入公鏈數量已從年初 40+ 增加到 80+，覆蓋 12 萬種數字資產以及最全面的熱門生態，外掛錢包下載量突破 40w，總使用者數量較前一年增長 98%；收錄 NFT 藏品已達 12 億個，全年 NFT 總交易額超 20 億美元；使用者全年鏈上理財資產超 28 億美元。同時還推出 MPC 錢包和 AA 錢包，並圍繞比特幣生態等持續完善行業基礎設施建設。

七、Ordinals 市場總交易額破 10 億美元，處於行業領先地位

Dune 資料顯示，截止 2023 年 12 月底，OKX Web3 錢包 Ordinals 市場總交易額破 10 億美元，獨立地址數 120,332，總計交易筆數高達 552,818，日交易額市佔最高達 92%，整體處於行業領先地位。

目前，OKX Web3 錢包 Ordinals 市場是第一大 BRC-20 銘文和 BTC NFT 交易市場，已有 1.6 萬種 BRC-20 代幣可供交易。OKX Ordinals 市場完全去中心化，互動免平臺服務費，並支援批次轉移、交易、銘刻 BRC-20 和 BTC NFT 等多個功能。

八、OKX DEX 年交易額達到 17 億美元，相比前半年增長 200%

目前，OKX DEX 已整合超過 400+ DEX 及 20 + 跨鏈橋，全鏈 DEX 年交易額達到 17 億美元。僅 12 月第一週交易量就達 9230 萬美元，與 Metamask，Kyberswap 處在同一水平線上。相比前半年增長 200% 針對風險代幣檢測、推送，建立了合約接入、異常交易、報價結果在內的完整自動化檢測能力。

九、NFT 市場年交易筆數約 2000 萬筆，總交易額達 23.66 億美元

截止 12 月底，OKX NFT 市場年交易筆數約 2000 萬筆，日交易額約 650 萬美元，總交易額達 23.66 億美元。受銘文熱潮影響，OKX NFT 市場僅在 11-12 月這兩月內就躍升成為交易額第二大 NFT 市場，佔據 32% 的市場份額。

十、收錄風險代幣 88w + 黑地址 1700w+，風險域名提醒次數 71w+

全年累計收錄高風險代幣數量 88w+，其中貔貅代幣 62w+，垃圾空投代幣 16w+；收錄黑地址數 1700w+，其中釣魚地址數 9w+；收錄風險域名 13w+，累計風險域名提醒次數 71w+。

此外，Web3 團隊還新增了交易歷史遮蔽風險交易功能來解決空投代幣、NFT 投毒問題，以及 Flashbot 防 MEV 攻擊功能，並接入 Certik 安全評分系統，立體展示專案安全評級情況，幫助使用者有效瞭解鏈上專案風險。

結語

2023 年已過，上述十組數據不僅是收穫，更是作為全球型大平臺的職責所在，接下來，OKX 將在 2024 年繼續踐行長期主義價值觀，堅持以技術創新為驅動建設 Web3 行業，持續在 OKX Web3 生態中投入精力，同時還將堅定不移地以使用者利益為重，保證使用者資產透明度與安全性。