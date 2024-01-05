比特幣價格回升 市場押注現貨ETF有望獲准交易

比特幣和其他加密貨幣周四 (4 日) 交易價格走揚，不過比特幣現貨 ETF 獲美國證券交易委員會 (SEC) 批准之前，動盪的交易似乎將繼續下去。不過日前有媒體指出，該檔 ETF 最快將在周五 (5 日) 獲批准，下周開始正式交易。

截稿前，比特幣在過去 24 小時內上漲 3.0%，至 44,052.50 美元，本周二價格一度突破 4.5 萬美元大關，然而在周三因有消息指出現貨 ETF 可能不被 SEC 批准後，價格一度崩跌至 4.1 萬美元。

加密金融服務平台 Matrixport 周三發布報告預測，SEC 可能會拒絕所有現貨比特幣 ETF 申請，消息重挫比特幣。

然而隔天福斯新聞記者 Eleanor Terrett 表示 SEC 周四將會與各大交易所 (那斯達克交易所、 芝加哥選擇權交易所 和紐約證券交易所) 就比特幣現貨 ETF 的 19b-4s 文件進行討論和敲定細節。

該媒體指出，這場會議被視為一個積極的跡象，表明 SEC 即將批准現貨 ETF 的部分或全部。雖然最終決定尚未做出，有消息人士表示，SEC 可能會在周五開始通知發行人已獲批准，交易最快將於下周開始。

除此之外，彭博分析師 Eric Balchunas 發推文表示：「除了批准之外，我們沒有聽到任何表明的內容」，暗示 ETF 的通過將是決定事件，並表示報告發表者可能「別有用心」。

LMAX Group 的市場策略師 Joel Kruger 表示：「這種價格波動可能是短期的，觀察人士、專家和市場顯然都預估，比特幣現貨 ETF 在美國獲得批准只是時間問題，而不是會不會批准。」

其他加密貨幣方面，規模第二大的以太幣 24 小時內上漲 2.4%，報 2,275.99 美元；狗狗幣上漲 1.8%、柴犬幣上漲 4.1%。