OKX 2023 年品牌跨界合作：零距離接觸Web3的新方式

每逢佳節，整個行業的 KOL 都在關心 OKX 又合作了哪個體育娛樂大牌，又會推出哪些聯名周邊。

當前 OKX 已成為全球體育界值得信賴的 Web3 品牌之一，在品牌側則相繼與谷歌、邁凱輪 F1、曼城、以及翠貝卡電影節等體育娛樂頂級 IP 跨界合作，將品牌內涵透過體育語言和精神精準表達，幫助越來越多使用者「零距離」體驗 Web3，不斷拓寬行業邊界。

今年以來，無論是今年新加坡 TOKEN2049、香港 Web3 嘉年華、臺北區塊鏈週、以太坊 Devconnect 等各大行業盛會，還是新加坡 F1 大獎賽、曼城隊問鼎歐冠、成就 “三冠王” 的 2022-2023 賽季歐洲足球冠軍聯賽等全球性賽事，OKX 品牌不僅無一缺席，成為諸多大牌官方的唯一 Web3 合作伙伴，而且活動送出的聯名款周邊頻頻獲得使用者點贊。

Web3 品牌藉助體育娛樂頂級 IP 作為槓桿，擴大全球影響力並非新鮮事，但獲得全球如此廣泛的關注的卻寥寥無幾。扒開表象的背後，一方面反映出 OKX 合作品牌矩陣的強大性，另外一方面則凸顯了 OKX 產品底色，其在業務側堅持透過深耕技術創新、立足使用者需求等匠心打磨產品，為使用者提供行業一流的交易服務和體驗，並最終贏得了信任。

2023 年，比特幣高歌猛進，Web3 行業永珍更新，OKX 透過與體育娛樂等大牌跨界融合，建立全新的交流通道，從而成為年輕使用者接觸 Web3 創新的方式。

贊助曼城 “三冠王” 獎盃巡展落地香港

6 月 11 日，曼城球員身披佩有 OKX Logo 的球衣，在土耳其伊斯坦布林阿塔圖爾克奧林匹克體育場迎戰國際米蘭，上演巔峰對決並問鼎歐冠、成就 “三冠王” 榮耀，在國際足壇的地位進一步鞏固。

本次決賽為 OKX 與曼城第二個賽季的成功合作劃上了完美句號。透過創新的 Web3 體驗，曼城將 OKX 介紹給了全球數百萬球迷，球迷可以透過元宇宙平臺歐易 OKX Collective，與曼城球員和歐易 OKX 大使伊爾卡伊 · 京多安（İlkay Gündoğan）, 傑克 · 格拉利什 (Jack Grealish), 魯本 · 迪亞斯（Rúben Dias） 和亞歷克斯 · 格林伍德（Alex Greenwood）近距離接觸。

今年 9 月，OKX 贊助曼城 “三冠王” 獎盃巡展，首次在香港公開展覽曼城具有歷史性意義的其中兩枚「三冠王」獎盃，並特別開設了互動足球體驗區和曼城簽名球衣珍品展。期間，曼城傳奇球員 Paul Dickov 還驚喜亮相於展覽現場。

英超冠軍曼城是 OKX 在足球領域攜手多年的合作伙伴，堅持創新驅動的相同理念讓雙方找到了「知音」。繼 OKX 成為曼城 2022/23 賽季的官方訓練服裝贊助商取得出色成功後，雙方於今年 6 月 30 日宣佈擴大合作範圍，使 OKX 成為曼城男足及女足一線球隊的官方袖標合作伙伴。至今，此合作伙伴關係已將 OKX 品牌帶到給曼城全球數百萬名球迷，並透過如 OKX Collective 等創新的 Web3 體驗，讓球迷可以與他們喜愛的曼城球員進行近距離接觸。

新加坡 F1 大獎賽，攜手邁凱倫設計 MCL60 賽車隱形模式塗裝

OKX 是邁凱倫 F1 車隊和邁凱倫 “影子計劃” 電競隊的首席贊助商，也是其唯一的加密平臺合作伙伴。OKX 品牌多次出現在邁凱倫車隊中，包括邁凱輪 MCL36 F1 賽車，知名邁凱輪 F1 賽車手 Lando Norris 和 Daniel Ricciardo 的比賽服和頭盔，以及邁凱輪 F1 車隊和電競隊的隊服上。

今年 9 月新加坡 F1 大獎賽期間，OKX 攜手邁凱倫共同設計 MCL60 賽車限量版的隱形模式塗裝並進行了展示，OKX 首席營銷官 Haider Rafique、邁凱倫 F1 車隊車手 Lando Norris 、Oscar Piastri 以及邁凱倫賽車合作與加速器執行董事 Matt Dennington 出席了此次活動。此外，OKX 還在新加坡 CHIJMES 開設邁凱倫 F1 主題粉絲區，使現場的所有遊客及車迷近距離了解賽車以及 Web3。

雙方代表著各自領域的 “最強引擎”，此次跨界合作堪稱頂級汽車賽事擁抱加密資產的標誌性事件。OKX 認為邁凱倫 F1 車隊的出類拔萃得益於其最先進的技術、精準與極致精神和最強科技引擎大集結，這與 OKX 的理念不謀而合，特別是，雙方都有對速度的執著。OKX 首席營銷官 Haider Rafique 曾表示，“邁凱倫品牌的速度、可靠性和效能也是所有一流的加密資產交易平臺的核心。我們每天都對平臺進行創新，確保為使用者提供最快的交易執行速度，才能保持領先優勢。

翠貝卡電影節期間舉辦 NFT AI 創作活動

2023 年，OKX 宣佈將繼續以全球首家數字資產合作伙伴的身份冠名贊助翠貝卡電影節 (Tribeca Festival)，今年是雙方合作的第二年，旨在為創作者、粉絲和人才提供新的 Web3 機會。

今年 1 月，OKX 推出了 2023 年首個翠貝卡電影節 NFT Pass 卡，為粉絲提供了近距離接觸翠貝卡電影節的激動人心的機會，NFT 門票持有者可以獲得出席翠貝卡電影節聯合創始人簡 · 羅森塔爾和羅伯特 · 德尼羅聯合發起的頒獎典禮、特別觀影權、定向邀請雞尾酒會等多種權益。

6 月 7 日翠貝卡電影節期間，OKX 在紐約 Spring Studios 舉辦了 DIY NFT 實驗活動，參與者可以使用 OKX Web3 錢包的「AI 創作」功能，輸入文字描述來建立和定製 NFT，親身體驗 OKX Web3 產品，並可以與現場的 OKX 大使面對面交流，瞭解更多產品資訊。此外，OKX 還將在「BMCC 翠貝卡表演藝術中心歐易 OKX 劇院 」門口設定自動售貨機，支援使用者透過 OKX Web3 錢包使用加密資產購買。OKX 與翠貝卡電影節的持續合作，旨在透過數字資產、Web3 和元宇宙等創新技術，為創作者、粉絲和人才創造新的機會。

成高爾夫球隊 Majesticks GC 全球首個官方贊助商

6 月 21 日，OKX 宣佈成為高爾夫球隊 Majesticks GC 全球首個官方贊助商，也是新 LIV 高爾夫聯賽首個 Web3 贊助商。Majesticks GC 是新的 LIV 高爾夫聯賽 12 支參賽球隊之一，其球隊成員 Ian Poulter、Lee Westwood、Henrik Stenson、Sam Horsfield 和 Laurie Canter 穿上了印有 OKX logo 的球衣參加比賽。OKX 與 Majesticks GC 的此次合作，旨在透過雙方共同的努力，在 LIV 高爾夫聯賽的美國、歐洲、中東和亞洲比賽中，為全球觀眾提供創新的 Web3 參與機會和粉絲體驗。

OKX、Majesticks GC 和 LIV 高爾夫擁有共同的驅動力，即透過新思維和新技術來推動行業變革。OKX 是技術先驅，透過提供易於使用的工具幫助使用者進入 Web3，LIV 高爾夫聯賽正在透過引入團體賽、快速賽的方式，吸引不同背景和年齡的球迷，從而徹底改變高爾夫錦標賽。

Majesticks GC 球隊的聯合隊長 Ian Poulter 表示：“作為 OKX 的大使，我知道該公司將激情、技術和創新性融入到它所做的一切中，這也是為什麼我非常歡迎 OKX 成為 Majesticks GC 的第一個全球官方贊助商。我們都有野心，不僅要取得勝利，還要挑戰現狀。透過與 OKX 的合作將為球迷們帶來驚豔的體驗，讓球迷能夠與我們共同見證球場內外都在追求的變革。”

著名歌手和演員 Ali Zafar 擔任 OKX 全球品牌大使

今年 8 月，OKX 全球品牌大使再添新成員，著名歌手和演員 Ali Zafar 宣佈加入並擔任 OKX 全球品牌大使，並參加了 OKX 在南亞和中東舉辦的 Web3 系列活動。

Ali Zafar 表示，很高興與全球領先的 Web3 科技公司 OKX 合作，Web3 和區塊鏈技術正在改變藝術創作和傳播方式，這使世界各地的演員和音樂家可以用更直接和開放的方式與粉絲互動，帶給他們全新的體驗。OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示，頂級藝術家 Ali Zafar 成為歐易 OKX 全球品牌大使是一個了不起的里程碑，Ali Zafar 在南亞和中東等全球各地擁有忠實的粉絲群體，可以將 OKX Web3 產品和 Web3 新體驗帶給更多使用者。

OKX 強化合作品牌矩陣，帶領 Web3 加速出圈

作為未來數字時代的關鍵模組，Web3 不僅是資訊網際網路的補充和迭代，而是一場對未來數字社會理念的深刻思考，透過提供開放、包容和去中心化的技術方案，從而解決隱私和資料歸屬權等 Web2 世界的核心矛盾，推動更加公平以及低門檻的普惠金融，減少信任的脆弱性。但由於行業尚處早期，Web3 行業普及仍較為緩慢。

為更好地建設並助力 Web3 創新以及合規化、規模化發展，OKX 近年來積極探索 Web3 與體育和娛樂行業的跨界融合，目前已經與英超冠軍曼城、邁凱輪 F1 車隊、以及翠貝卡電影節等頂級團隊積極合作，致力於透過其合作伙伴將 Web3 的全新體驗帶給全球更多使用者。

隨著 OKX 在全球市場佈局的深入，廣泛的體育行銷已經成為其品牌的核心抓手之一。從體育行銷路徑來看，OKX 更重視品牌形象與體育精神之間的聯絡，而非空洞的品牌表達。體育是世界通用的交流語言，將內在精神、品牌和使用者深層次連線起來，使品牌可以與使用者深度溝通。對於 OKX 而言，國際頂級體育團隊的粉絲遍佈全球，是向用戶展現品牌內涵與技術實力的絕佳展示機會。此外，強大的體育合作伙伴矩陣，還可以快速提升品牌的知名度和產品的認可度，從而更好地帶動 Web3 出圈。對於體育團隊而言，可以藉助 OKX 提供的 Web3 創新技術和體驗，升級商業模式並拉近與粉絲的距離。當前 Web3 與體育正在不斷融合與碰撞，探索與創新，進化與蛻變，產生新的價值。