逢回撿便宜！00757盤中零股交易三天突破2000萬元居冠

台股連三黑，散戶趁回檔進場搶便宜，統計今 (2024) 年盤中零股成交金額前十大海外股票 ETF，可發現科技、半導體族群超過半數，顯示投資人逢低卡位 AI 主流題材。尤其成分股涵蓋美國「科技七雄」的統一 FANG+ ETF(00757-TW)，開年來短短三個交易日，累積成交金額就突破 2000 萬元衝第一。

適逢行情「南下載客」，吸引小資族以零股爭先恐後搶上車，00757 去年漲幅超過九成，為台股原型 ETF 漲幅冠軍，但自高檔修正以來波段跌幅達 5%，散戶見機不可失大舉透過零股交易撿便宜。據 CMoney 統計，00757 今年盤中零股交易成交金額達 2011.15 萬元，為海外股票 ETF 之冠。

此外，第二、三名分別為富邦 NASDAQ (00662-TW)1519.12 萬元，復華富時不動產 (00712-TW)1161.94 萬元，也是小股民追捧的焦點 ETF。

統一投信認為，2024 年全球貨幣政策可望逐步寬鬆，且經濟有撐的狀況下，全球股市可望逐步走高。在此環境下，具有結構性改變的成長產業，將優於傳統經濟所帶動的景氣循環股以及價值股。

尤其 AI 維持高速成長，半導體更扮演進軍 AI 領域不可或缺的要角，整體半導體產業可望擺脫衰退轉為成長，自 1996 年起全球半導體產業只要出現衰退，隔年皆是數年榮景的開始，AI、半導體的影響力與爆發力可期。