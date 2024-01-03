台股ETF元月配息榜出爐 00927預估年化配息率8.4%暫居冠

台股 ETF 目前已有 10 檔公告預估配息金額，就年化配息水準來看，以群益半導體收益 ETF(00927-TW) 最令人驚喜，有別於前二次配息每單位配發 0.22 元，00927 本次基金每受益權單位預估配發 0.36 元，新年伊始便為投資大眾帶來驚喜加碼禮包，若以 1 月 2 日收盤價 17.2 元來推算，單次配息率近 2.1%，預估年化配息率近 8.4%，為同期配息的台股 ETF 之冠。

此外，採月配息的復華台灣科技優息 (00929-TW) 每股配發金額為 0.13 元，預估年化配息率 8.2%，目前排名第二，國泰台灣 5G+(00881-TW) 本次配息之預估年化配息率同樣有 8.2% 水準，而於 2023 年改為季配息的老牌台股高息 ETF 元大高股息 (0056-TW) 本次將配發 0.66 元，預估年化配息率為 7.1%。

財富管理專家表示，00927 是台灣第一檔可用於存股訴求的半導體高息 ETF，與近期人氣高息 ETF 00919 運用相同的二段式選股邏輯，因此能精選獲利能力、成長性與配息俱佳、適合長期投資的半導體企業，採取季配息政策與收益平準金機制，不怕配息被稀釋，協助投資人達到資本利得與收益兼得的投資目標，堪稱科技版的 00919。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，隨著整體半導體庫存水位不斷改善，產業將迎來健康的周期性復甦，今年半導體業初步估計將保持良好成長，再者，AI 技術面應用擴大，商機需求帶動之下，也有助推動半導體供應鏈發展與表現，而台灣不僅在全球半導體供應鏈中扮演舉足輕重角色，更將是 AI 大趨勢之下的最大受惠者之一。

謝明志指出，特別像是高速運算與高階晶片技術等 AI 發展關鍵正是台灣半導體業的強項所在，且在先進製程產能、ABF 載板市占率方面台灣也都高居全球之冠，產業前景持續看好，加上當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，建議投資人不妨透過半導體收益 ETF 來參與，同時兼顧產業行情與存股收益，把握息利雙收機會。