永豐投信3檔ETF將除息 00930掛牌後首配息估0.208元

永豐投信官網已公告旗下 3 檔 ETF 最新期前配息金額，去年甫掛牌的永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 預估每受益權單位配息 0.208 元，規模即將突破百億的永豐台灣 ESG(00888-TW) 估配 0.208 元，以及永豐美國 500 大 ETF(00858-TW) 的 1.5 元，皆將在 1 月 17 日除息，實際配息金額將在 1 月 15 日宣布，1 月 16 日前買進或持有相關 ETF 的投資人，均可參與本次配息。

永豐投信指出，00930 即將迎來掛牌後首次配息，近日成交量有明顯放大趨勢，連續 4 日成交量均突破萬張以上，交易熱度倍受矚目。經理人張怡琳表示，00930 追蹤之特選臺灣 ESG 低碳高息 40 報酬指數，自去年 7/13 迄今上漲 22.06%，同期間加權報酬指數則上漲 5.82%。除了受惠 AI 而大漲的高股息電子股所帶動外，因其成分股將企業的低碳能力作為篩選條件，在淨零碳排成為投資顯學的趨勢之下，擁有低碳競爭力的企業，在營運才能較不受影響，股價也自然相對強勁。

張怡琳指出，00930 是目前市場唯一以低碳為訴求的高股息 ETF，不僅將 ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一，同時採取雙月配息，遇到偶數月份即發放股息，相當適合有定期領息、現金流需求的投資人。

永豐美國 500 大 ETF 經理人周彥名指出，在通膨物價的壓力持續減輕之下，加深了市場對 3 月開始降息的期待，這也是美股近期盤勢相對強勁的主因。而隨著美國利率政策即將進入降息，搭配美國經濟如果順利軟著陸，股市更有機會延續多頭漲勢，投資人可以密切關注美國關鍵經濟數據。

永豐投信進一步表示，台股投資人偏好息收型產品，永豐投信為提升投資人現金流規劃的便利性，領先業界宣布自今年起，旗下 ETF 均以固定在每月 20 日發放配息為原則，如遇假日則提前一個營業日發放，讓投資人更方便規劃資金運用。