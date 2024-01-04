八大官股護盤終止連5賣 偏愛3檔高股息ETF卡位除息行情

台股昨 (3) 日遭到外資大舉調節，賣超 228 億元，不過，八大公股銀行券商終止連 5 賣，回頭買超 58 億元，為逾 2 個月來單日最大買超金額，官股尤其青睞三檔高股息 ETF，大買復華台灣科技優息 (00929-TW) 2.2 萬張，此外，群益台灣精選高息 (00919-TW) 、元大高股息 (0056-TW) 也各敲進逾 1.1 萬張，今 (4) 日在買盤回籠下，三檔 ETF 也擺脫連跌頹勢，早盤股價都在盤上表現。

近來再度掀起台股 ETF 除息熱潮，多檔投信已公布最新期前配息金額，吸引股民進場卡位，搶賺過年息收大紅包，官股也積極敲進高股息族群，元月合計將有多達 60 檔除息，自 1 月 16 日起至 22 日陸續除息，尤其是 17 日最多，將從 2 月 5 日起陸續入帳。

觀察八大公股銀行券商昨天買超前十名個股，00929 登上第一名，獲買超 22198 張；00919、0056 分別買超 11519、11148 張，分列第二、三名；同為高息概念的國泰永續高股息 (00878-TW) 也獲買超 5005 張。其中，00929 近 2 個交易日已獲大買逾 3 萬張。

此外，第四名為期街口布蘭特正 2，獲官股買超 9019 張；聯電 (2303-TW)、群創 (3481-TW) 位列第五、六名，分別獲買超 6915 張、5910 張；此外，長榮航 (2618-TW)、中鋼 (2002-TW) 均獲買超逾 4500 張，居第八、九名；國泰 20 年美債正 2 獲官股買超 2919 張，擠進第十名。

不過，八大公股銀行券商反手調節元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 近 2 萬張，國泰投資級公司債 (00725B-TW) 及永豐金 (2890-TW) 也各被賣超 1.2 萬張、1 萬張。

根據投信業者公告，有國民 ETF 之稱的 0056 預估每受益權單位擬配息 0.66 元 (季配)；月配型的 00929 估配息 0.13 元；而國泰北美科技 (00770-TW) 估配 4 元、國泰台灣 5G +(00881-TW) 估配 0.75 元及國泰投資級公司債 (00725B-TW) 估配 0.67 元。